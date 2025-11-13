わんこの板挟みになってしまった赤ちゃんの姿と反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で204万7000回再生を突破し、「動体視力が養われそう笑い」「可愛すぎです」「早送りかとおもったw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんの目の前で2匹の犬が喧嘩→だんだんヒートアップして…まさかの『板挟みになる光景』】

間に挟まれる赤ちゃん

Instagramアカウント「poco_mame23」の投稿主さんの家には、『ぽこ』ちゃん、『まる』ちゃんという豆柴さんが暮らしています。2匹はワンプロや追いかけっこが大好き！この日も、フェイントをかけながら追いかけっこを楽しんでいたといいます。

しかし、2匹の間には赤ちゃんの姿が…！投稿主さんの小さな息子さんが、2匹の追いかけっこの板挟みになっていたのです。

息子さんは生まれたときから2匹の小競り合いを見ているため、怖がることはないのだそう。それどころか、「もっとやれ～」と喜んでいることさえあるといいます。

優しさ溢れる光景に感嘆

追いかけっこがヒートアップしてきても、ぽこちゃんとまるちゃんは決して息子さんにぶつかることはないそうです。ちゃんと絶妙な距離を保ち、息子さんを傷つけないようにしているのだとか。やんちゃでも優しさを忘れない2匹が素晴らしい…！

ぽこちゃんとまるちゃんの小競り合いを見るのが好きな息子さんですが、この日はちょっと迷惑そうな表情をしていたとか。双方の温度差にクスッと笑えるワンシーンなのでした。

この投稿には「怖がって泣き出さない赤ちゃん強い」「きっと動物に優しい人になるね」「ずっと見ていたい光景です」といったコメントが寄せられています。

「大好き」が止まらない♡

子供に優しい2匹ですが、とくに弟愛が溢れているのがまるちゃんなのだとか。別の日には、まるちゃんと息子さんの微笑ましい一幕も紹介されました。廊下で佇む息子さんに寄り添うのは、まるちゃん。息子さんの肩に前足を乗せて、チューをしていたのだそうです。

息子さんのことが大好きで仕方ないまるちゃんは、息子さんへのチューが止まりません…！息子さんは困惑の表情で固まってしまったそうですが、そんなことはお構いなし。まるちゃんは、「この愛情を伝えたい…」とばかりにアピールを続けていたとか。この調子なら、息子さんも愛情深いおとなに成長することでしょう！

Instagramアカウント「poco_mame23」には、ぽこちゃん＆まるちゃん、そして息子さんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「poco_mame23」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。