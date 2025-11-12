KARAがスペシャルステージを披露！日韓国交正常化60周年記念コンサート「THE HARMONY 60th」

日韓国交正常化60周年を記念したコンサート「THE HARMONY 60th」が、2025年11月26日(水)・27日(木)の2日間、グランキューブ大阪にて開催されます。

両国を代表するアーティストたちが世代やジャンルを越え、音楽を通じて日韓の絆を深めます。

27日(木)にはKARAが登場し、スペシャルステージを繰り広げます！

日韓国交正常化60周年記念コンサート「THE HARMONY 60th」

開催日：2025年11月26日(水)・27日(木)

会場：グランキューブ大阪 5Fメインホール(大阪府)

チケット：各プレイガイドにて一般発売中

万博の余韻冷めやらぬ大阪で開催される、日韓国交正常化60周年を記念したコンサートです。

日韓両国の政府機関が後援するイベントでもあり、内容は12月にBSフジとTV Chosunにおいて日韓両国で放送される予定です。

日韓心の歌 秋祭（11月26日）

日程：2025年11月26日(水) 開場17:45／開演18:30

チケット：8,800円(税込)

初日となる11月26日(水)は、時代や世代を超えて愛され続ける、韓国の“トロット”と日本の昭和歌謡・演歌による音楽祭「日韓心の歌 秋祭」をお届けします。

韓国からはトロット界のレジェンド、ソル・ウンドをはじめ、“トロットの神童”として注目されたキム・ヨンビン、「ミストロット3」で歴代最年少優勝をしたチョン・ソジュが来日し歌唱します。

日本からは、昭和歌謡のカリスマ 松崎しげる、演歌界の歌姫 藤あや子、韓国でブレイクした実力派・歌心りえ、さらにトロットをテーマにしたオーディションから誕生した4人組 sis/T(シス)が登場し、両国のハーモニーを彩ります。

KARA Special Live Welcome Act chay（11月27日）

日程：2025年11月27日(木) 開場17:45／開演18:30

チケット：12,500円(税込) ※入場年齢制限：3歳以上有料

特に注目なのは11月27日(木)！

K-POPを代表し日本デビュー15周年を迎えたKARAが登場します。

この夏、「KARASIA：MAGICAL WORLD」と題したJAPAN TOURを開催し日本のファンを虜にしたKARAが、日韓の友好を祝いにスペシャルステージを繰り広げます。

日本で一大ブームを巻き起こしたあの名曲『ミスター』を含め、さらに日本で大ヒットした『JUMP』などを久々に披露する予定です☆

このKARAによるスペシャルライブに加え、キュートなルックスと圧倒的な歌唱力、多彩な魅力発揮するchayがJ-POP代表としてWelcome Actで競演します。

日韓のビッグネームと、今注目のアーティストたちが一堂に会する豪華ステージ。

国境を越えて響きあう“音楽のハーモニー”を、ぜひ会場で体感したいですね！

