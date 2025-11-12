¥¿¥â¥ê¡õ»³Ãæ¿Ìï¡õµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¡¡Ç¾¤¬´î¤Ö¥ê¥º¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥óÈäÏª
¡ÖÃÎÅªÃµµá¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ ¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿Ìï¤Î¡ª¡©¡Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Æ¤Ê¡Ë¡×¤¬¡¢11·î15ÆüÌë7»þ30Ê¬¤«¤éNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿Ìï¤Î¡ª¡©¡×ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ
¥¿¥â¥ê¤È¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ²Ê³Ø¼Ô¡¦»³Ãæ¿Ìï»á¡¢ÇÐÍ¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤òMC¤Ë·Þ¤¨ÆÏ¤±¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÈÃÎÅªÃµµá¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡É¡¢¡Ö¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿Ìï¤Î¡ª¡©¡Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Æ¤Ê¡Ë¡×¡££··î¤ÎÂè£±²ó¡Ö£Á£É¤Ï¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡×¤Ï¡¢£Á£É¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤È¶¦¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ËÆùÇö¡££¹·î¤ÎÂè£²²ó¡ÖÇ§ÃÎ¾É ¹îÉþ¤Î¥«¥®¡×¤Ç¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤ÎºÇ¿·¸¦µæ¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¹îÉþ¤Ø¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÂçÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
Âè£³²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¤Ï¤Ê¤¼²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤òµá¤á¤ÆË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È²»³Ú¤ÎÌ±¡È¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¼íÎÄºÎ½¸Ì±Â²¡£È¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¤¬¿Í´Ö¤Î¡ÖÇ¾¡×¤ËµÚ¤Ü¤¹¶Ã¤¤ÎºîÍÑ¡£Ç¾¤¬´î¤Ó¡¢¿´¤Ë¤·¤ß¤ë¡ÈºÇ¶¯¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡É¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤«¤é¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¡×¤ä¡Ö½¸ÃæÎÏ¥¢¥Ã¥×¡×¤Î²»³Ú¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ª¡©²»³Ú¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ë´¶Æ°¡£
¥¿¥â¥ê¼«Âð¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ë¡¼¥à¤ò¸ø³«¡ª²»³Ú¤Ø¤Î°ìµé¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¥¸¥ã¥º¤ò°¦¤·¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¼«¤é¤âÁÕ¤Ç¡¢²»³Ú¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¥¿¥â¥ê¡£¤Ê¤¼¤½¤ì¤Û¤É²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ë¡¼¥à¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¡£µ®½Å¤Ê¥ì¥³¡¼¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢²»³Ú¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»Ç¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ²Ê³Ø¼Ô¤Î»³Ãæ»á¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤°¤äÉ±¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ê¤É¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¡Ö¸Ï»³¿å¡×¡£µÈ²¬Î¤ÈÁ¤â¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¥¢¥ë¥È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£³¿Í¤¬¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¡£ÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÇ¾¤¬´î¤Ö¥ê¥º¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¸«»ö¤ËÁÕ¤Ç¤ë¡£
²»³Ú¤Î¶Ã°Û¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¡×¤ä¡Ö½¸ÃæÎÏ¥¢¥Ã¥×¡×¤Î²»³Ú¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ª¡©
²»³Ú¤ò¤ª¶¡¤Ë¡¢ÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡¢²È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤¬¤Ï¤«¤É¤Ã¤¿¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²»³Ú¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¡©ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·²Ê³Ø¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤¿¡Ö½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë²»³Ú¡×¤ÎË¡Â§¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤À¤±¤ÇÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡È¸ú¤¯²»³Ú¡É¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤ËÇ÷¤ë¡£
¥¿¥â¥ê ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤âÁ´Éô¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Æ¤Ê¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾¤Ë¡Ö²»¡×¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä ²»³Ú¤òÊ¹¤¯¤È¤¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë²»³Ú¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ä¹¤¤»þ´ÖÊ¹¤¯¤È°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë²»³Ú¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ÏËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÃæÀèÀ¸¡¢µÈ²¬¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤À¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤ÏÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¼¤Ë¡Ö¸Ï»³¿å ºÆ·ëÀ®¡×¤È½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ(¾Ð)
»³Ãæ¿Ìï»á¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ÎLP¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð) ¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ª»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Á³¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë£²¼ïÎà¤Î²»³Ú¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤ß¤«Åú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¬A¤ÈB¤Ç¤¹¤´¤¯ÌÂ¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ì¤À¤±¥ì¥³¡¼¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë²»³Ú¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¹¥¤¤Ê²»³Ú¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Á´Á³¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤²»³Ú¤«¤±¤é¤ì¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¤³¤ì¤ÏÈ¾Ê¬ËÜµ¤¤Ç¤¹(¾Ð)º£²ó¤Ï¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ë¡¼¥à¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¤Î»ä¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ºîÅý³ç ÇòÀîÍµÇ·¥³¥á¥ó¥È
²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£»ä¤âºÇ½é¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍýÍ³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤·¤â¤¬»ý¤Ä²»³Ú¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¢¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ëÃµµá¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥È¤Ï¤Ê¤¼²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÈNo Music, No Life¡É¤ËÍÍ¡¹¤Ê³ØÌäÊ¬Ìî¤«¤éÇ÷¤ë¡¢²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËÀ§Èó¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥ª¥¹¥¹¥á¡Ê£±¡Ë¡§¡Ö¥Ò¥È¤Ï¤Ê¤¼²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡£¤«¤Î¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤â¡ÖºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÆñÂê¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«±üÃÏ¤Î¡È²»³Ú¤ÎÌ±¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¼íÎÄºÎ½¸Ì±Â²¤«¤é¡¢²»³Ú¿ÍÎà³Ø¤äÇ¾²Ê³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¼èºà¡£¤Ä¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ò¥È¤¬²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¿¼¡Á¤¤ÍýÍ³¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¥¹¥á¡Ê£²¡Ë¡§¥¿¥â¥ê¤µ¤ó»³Ãæ¿Ìï¤µ¤óµÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤Î¡È²»³Ú°¦¡É¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥º¤ò°¦¤·¡¢²»³Ú¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ë¡¼¥à¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»³Ãæ¿Ìï¤µ¤ó¤¬¼Â¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥â¥ê¤µ¤ó»³Ãæ¿Ìï¤µ¤óµÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢¹ë²Ú¤Ê£³¿Í¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ýÏ¿¸å¤Ë¡¢²»³ÚÄÌ¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÁ´Éô¤Ë¡È¡ª¡©¡Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Æ¤Ê¡Ë¡É¤·¤¿¡×¡¢»³Ãæ¿Ìï¤µ¤ó¤¬¡Ö²»³Ú¤Ø¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿º£²ó¡Ö¡ª¡©¡×¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò¡È¡ª¡©¡Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Æ¤Ê¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¾ðÊó¡ÖÃÎÅªÃµµá¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ ¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿Ìï¤Î¡ª¡©¡Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤Æ¤Ê¡Ë¡×¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û 11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë Ìë7»þ30Ê¬¡Á8»þ48Ê¬ ¡ãÁí¹ç¡ä¢¨NHK ONE¡Ê¿· NHK ¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Í½Äê¡ÚMC¡Û¥¿¥â¥ê¡¿»³Ãæ¿Ìï¡ÊµþÅÔÂç³Ø iPS ºÙË¦¸¦µæ½ê Ì¾ÍÀ½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¡Ë¡¿µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ú¿Ê¹Ô¡ÛµÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë