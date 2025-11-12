顧客体験を改善！博報堂アイ・スタジオ「関心推測AIエンジン」AIチャットボットソリューション

博報堂アイ・スタジオが、オウンドメディアのデータ利活用技術と生成AI技術を融合させた「関心推測AIエンジン」を開発しました。

このエンジンを用いたAIチャットボットソリューションの提供を開始します。

Webサイト上の行動データからユーザーの関心や意図を推定し、能動的かつパーソナライズされた対話を実現するソリューションです。

博報堂アイ・スタジオ「関心推測AIエンジン」AIチャットボットソリューション

従来のチャットボットは、事前に設定されたルールに従うものや、ユーザーからの入力が起点となる「受け身」のシステムが課題でした。

この課題を解決するため、ユーザーの行動データから関心や意図を推定する「関心推測AIエンジン」と、RAG(検索拡張生成)技術を組み合わせたソリューションです。

ユーザーのコンテクストを深く理解し、最適なタイミングで能動的に対話を開始でき、顧客体験(CX)の改善とコンバージョン率の向上を支援します。

AIによる能動的なパーソナライズ対話

本ソリューションの核となる「関心推測AIエンジン」は、Webサイト上の「コンテンツデータ」と、閲覧履歴や滞在時間、クリック箇所などユーザーの「行動データ」をAIが統合的に解析します。

これにより、個々のユーザーが持つ具体的な「関心・意図(コンテクスト)」を深く理解し、推定することを可能にします。

リピーターや見込み顧客に対して、チャットボットが過去の関心に合わせて自動で起動・対話することで、コンテクストに応じた最適なトピックやコンテンツを提供し、購買意欲の向上とコンバージョンの促進に貢献します！

マーケティングPDCAを強化するデータダッシュボード

チャットボットの対話内容やWeb行動履歴などの情報は、データダッシュボードを通じて運営者に提供されます。

ユーザーの行動データに基づき、ペルソナ分類やステータスを自動で可視化☆

このダッシュボードをマーケティングPDCAサイクルに組み込むことで、施策の効果検証を精緻化し、マーケティング活動の効率化と顧客エンゲージメントの向上を支援します。

今後の展開

今後は、博報堂アイ・スタジオが培ってきたUXデザインやブランディングの知見をAIが学習可能なナレッジとしてさらに統合。

関心推測AIエンジンを「企業のブランド価値を最大化し、顧客体験を拡張するAIエージェント」へと進化させていく予定です。

マーケティングサイトに留まらず、ブランディングサイト、採用サイト、ECサイトなど、多様な顧客接点におけるオウンドAIエージェントとして積極的に展開されます。

従来の「受け身」の対応から脱却し、見込み顧客一人ひとりの興味・関心に合わせた最適な情報提供を実現します。

顧客体験(CX)の改善と、コンバージョン率の向上が期待できるソリューションです！

博報堂アイ・スタジオが提供を開始する「関心推測AIエンジン」を用いたAIチャットボットソリューションの紹介でした。

