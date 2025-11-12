住友不が５連騰で新高値、分譲マンション好況で今期業績予想増額し自社株買い・株式２分割も発表

住友不動産<8830.T>が大幅高で５連騰となり、上場来高値を更新している。１１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。最終利益予想について従来の計画を５０億円増額して２１００億円（前期比９．６％増）に引き上げたほか、自社株買いと株式分割も公表し、ポジティブ視した買いを誘う形となった。



今期の売上高予想は２００億円増額して１兆５００億円（前期比３．５％増）に修正した。不動産販売事業では分譲マンション市場が好況にあり、期初予想を大きく上回る見通し。不動産賃貸事業も予定通り進捗しているという。また、取得総数１０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．０７％）、取得総額３００億円を上限とする自社株買いを１１月１２日から２６年３月３１日の間に実施するほか、１２月３１日を基準日として２６年１月１日付で１株を２株に分割する。分割後ベースで期末配当予想は２２円。分割前のベースでは期末４４円、年間８６円（従来８５円、前期は７０円）となる。



出所：MINKABU PRESS