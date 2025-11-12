福留光帆“記事のまとめられ方”にブチ切れ「うんこ！とか言っとこうかな、一生」
タレントの福留光帆（22歳）が、11月11日に公開されたネットラジオ番組「福留光帆の人生はギャンブル」（GERA）に出演。先日出演した番組の記事のまとめられ方に嘆き、「何も言えないよね。うんこ！とか言っとこうかな、一生」と語った。
福留が「ちょっと福留、キレてます、今。もう、ブチ切れ」と切り出し、先日出演したバラエティ番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ・日本テレビ系）で、「酔ったフリで誰にもバレずに3時間の飲み会をやり過ごせるか？」という企画に、“酔っていない人物”として参加したと話す。
このとき、福留同様、酔ったフリをしている人物のカカロニ・栗谷が自分の月収を暴露し、流れで福留の月収が300万もらっていると吹聴。福留は最初「週2〜3は休みがある」と話したが、バラエティ番組のノリで「一番多いときですね、過去の最高月収」と、最高で300万円もらったこともあると認め、最終的には「私のエピソードは全部ガチです」と言ってしまったという。
福留は「ネットニュース、ふざんけんじゃねえぞ、マジで」「『週に2〜3回休みがある』と『最高月収は300万』っていう話を繋げてんじゃねえよ。ピコ太郎じゃねえんだから。ん〜ってしないでほしいよね。私、今、週2〜3回休みあるのに、300万もらっている人になってるんだよね。バラエティなんですよ、皆さん、わかってください。そんなもらってるわけないでしょ？」と嘆き、休みなく働いていたときにそういう時期があったと説明。
そして「今日も収録だったんだけれど、怖くて怖くて。こうやって個性はなくなっていくんだなって思いました」「『人生はギャンブル』もネットニュースにまとめられることもたまにあるけれど、こんなさ、こんな僻地、コンテンツの僻地で言っているところでも記事にされるのであれば何も言えないよね。うんこ！とか言っとこうかな、一生」と語った。
福留が「ちょっと福留、キレてます、今。もう、ブチ切れ」と切り出し、先日出演したバラエティ番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ・日本テレビ系）で、「酔ったフリで誰にもバレずに3時間の飲み会をやり過ごせるか？」という企画に、“酔っていない人物”として参加したと話す。
福留は「ネットニュース、ふざんけんじゃねえぞ、マジで」「『週に2〜3回休みがある』と『最高月収は300万』っていう話を繋げてんじゃねえよ。ピコ太郎じゃねえんだから。ん〜ってしないでほしいよね。私、今、週2〜3回休みあるのに、300万もらっている人になってるんだよね。バラエティなんですよ、皆さん、わかってください。そんなもらってるわけないでしょ？」と嘆き、休みなく働いていたときにそういう時期があったと説明。
そして「今日も収録だったんだけれど、怖くて怖くて。こうやって個性はなくなっていくんだなって思いました」「『人生はギャンブル』もネットニュースにまとめられることもたまにあるけれど、こんなさ、こんな僻地、コンテンツの僻地で言っているところでも記事にされるのであれば何も言えないよね。うんこ！とか言っとこうかな、一生」と語った。