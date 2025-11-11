e☆イヤホンは、11月18日の「イーイヤの日」を記念して、水月雨(MOONDROP)ブランドとのコラボイヤフォン「Kadenz e☆earphone×MOONDROP」の予約受付を開始する。発売日は12月中旬で、価格は26,910円。そのほかにも新製品を発売するほか、キャンペーンやイベントも行なう。

イーイヤの日は、イヤフォン・ヘッドフォンの魅力を世界に向けて発信することを目的として、2017年に一般社団法人 日本記念日協会により認定された正式な記念日。

Kadenz e☆earphone×MOONDROPは、水月雨の人気モデル「Kadenz」をベースに、筐体カラーはシルバーから重厚感のあるブラックへ、左側のロゴをe☆イヤホンカラーのオレンジに変更し、右側にはコラボを象徴する☆マークをデザインした。

Kadenz e☆earphone×MOONDROP

描き下ろし限定パッケージや、MOONDROP×e☆イヤホンの刻印入りの専用ケースも付属した特別仕様。音質チューニングは通常版から変更していない。

e☆イヤホン・ラボからは、イヤフォンケーブル「Turquoise」を11月18日に発売する。イヤフォン側端子はMMCX、CIEM2Pin、プラグは3.5mmステレオミニと4.4mmバランスを用意する。価格は各9,900円。

Turquoise CIEM2Pin-3.5mm

e☆イヤホン・ラボの技術とノウハウを結集し、音質・耐久性・取り回し性を高次元で融合させたリケーブル。リケーブル初心者から複数本所有しているユーザーまで、その違いを体感できる性能を目指したという。

Turquoise MMCX-4.4mm

芯線とシールドには、古河産業の音響用「S-OFC銅線」を採用。さらに銀メッキやスパイラルシールドを組み合わせることで、高解像度かつノイズに強いサウンドを実現した。プラグやコネクター、外被膜には高耐久素材を使用。全工程を秋葉原の自社ラボで手作業により仕上げ、「『メイドイン秋葉原』の品質と信頼性を体現した1本」としている。ケーブル長は各120cm。

EFFECT AUDIOブランドのイヤフォンケーブル「Harmonia」も11月18日に発売予定。価格は28,000円。コネクター部分をネジ式で手軽に交換できる独自のシステム「ConX(コンエックス)」を採用しているのが特徴で、2pin(0.78mm)、MMCXに対応する。

Harmonia

特性が異なる2種類の高純度線材を使用した、日本限定のハイブリッドリケーブル。ConXは、厳選された素材と厳格な品質テストを経て開発され、コネクターの接点抵抗を極限まで抑え込むことで「音質への妥協を一切許さず、EFFECT AUDIOが掲げる品質基準をクリア」したという。プラグ部は4.4mmバランス。ケーブル長は120cm。

独自のConXでイヤフォン側端子を交換できる

5周年記念で好評だったというシリコンバンドが、ケーブルバンドとして進化した「e☆シリコンバンド」も11月18日に発売する。3色各1本がセットで990円。

e☆シリコンバンド

柔らかく伸縮性のあるシリコン素材を採用し、イヤフォンや充電ケーブルなどをまとめることができる。持ち運びしやすいサイズ感と、5周年モデルを彷彿とさせるデザインも魅力という。

そのほか、e☆イヤホン各店舗とオンラインストアで1,118円以上購入して、特集ページから応募すると、抽選で50名に各10,000eイヤポイントをプレゼントする「イーイヤの日記念！ 50万eイヤポイントプレゼントキャンペーン」や、「レビュー投稿で最大150ポイントプレゼント」などのキャンペーンを実施も行なう。

e☆イヤホン実店舗(秋葉原店、大阪日本橋本店、名古屋大須店、仙台駅前店)では、11月15日・16日にサイコロを振って出た目に応じて景品をプレゼントする「自分の手でつかみ取れ！ イーイヤダイス」も開催。参加条件は、会計3,000円以上の購入、もしくは買取り成約3,000円以上。1等は、購入商品金額キャッシュバック(上限3万円まで)となっている。