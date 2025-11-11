11月9日、日曜の朝に衝撃的なニュースが全国を駆け巡った。今年1月に亡くなった元兵庫県議会議員・竹内英明さん（享年50）に関する虚偽の情報を拡散したとして、政治団体「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者（58）が名誉毀損の疑いで逮捕されたのだ。

ことの発端は、斎藤元彦兵庫県知事（47）のパワハラ疑惑などをめぐる内部告発文書問題だった。当時、県議会の全会一致で斎藤氏の不信任決議案が可決されたが、斎藤氏は失職後の昨年11月に行われた知事選で再選。いっぽう内部告発文書問題は県議会調査特別委員会（百条委員会）で調査が続けられ、竹内さんは委員会メンバーのひとりだった。

「立花氏は斎藤氏を応援する目的で知事選に出馬し、選挙期間中にはYouTube動画で“竹内さんがデマを流している”と繰り返し吹聴。11月上旬に公開された動画では、斎藤氏の失職に関して《黒幕（主犯格）は竹内（県民連合）》と記された文書を公開するなどしていました。

強い発信力を有する立花氏に名指しされたことがきっかけで、誹謗中傷の的にされてしまった竹内さんは、選挙の投開票翌日に『一身上の都合』で議員を辞職。同日に開かれた百条委員会では、竹内さんやご家族がSNSでの誹謗中傷に悩まされていたことが明かされました。議員を辞職した後も誹謗中傷を受けていたそうで、1月に急逝したことが発覚。6月には竹内さんの妻が立花氏を刑事告訴し、その行方に注目が集まっていました」（全国紙記者）

報道によれば、立花氏は昨年12月、当時立候補していた大阪府泉大津市長選の街頭演説で「竹内議員はめっちゃやばい。警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。竹内さんが亡くなった後も、Xで《昨年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていました》（現在は削除済み）と発信。YouTubeでも「どうも明日逮捕される予定だったそうです」と語るなど虚偽の情報を発信し、竹内さんの名誉を傷つけた疑いが持たれている。

なお当時、これらの発言に対して、兵庫県警トップが「竹内元議員につきまして、被疑者として任意の取り調べをしたことはありません」「ましてや逮捕するといったお話はまったくございません。まったくの事実無根」とコメントする異例の事態となっていた。

■送検時に不敵な笑みで“サムズアップ”、逮捕2日前には“意味深発言”も

警察は立花氏の認否を明らかにしていないが、同氏は“発言した事実について争うつもりはない”と供述しているという。

また、逮捕された同日には、竹内さんの妻が代理人弁護士同席のもとオンラインで会見を実施。立花氏が逮捕されたことに「いまはホッとしています」と率直な気持ちを語りつつ、「同じことが繰り返されてはいけないと思いますし、これをきっかけに色んなことが明らかになって、これ以上の犠牲が生まれてほしくないという風に思います」と望んでいた。

だがそのいっぽうで、逮捕されたあとの立花氏の態度も物議を醸していて――。

10日午前に、兵庫県警本部から神戸地検に身柄が送検された立花氏。車内での表情に注目が集まるなか、報道陣に向けて満面の笑顔を見せたり、“サムズアップ”のポーズを取ったりしていたのだ。

遺族の思いを蔑ろにするような余裕ぶった態度に、ネットやSNSでは《全く、反省の色見えない》《つける薬は無いとはこの事》《人が亡くなってるのに》（すべて原文ママ）と批判が続出。さらに、逮捕される2日前の“意味深発言”も注目を集めることに。

それは、NHK党が7日に開いた記者会見でのこと。立花氏は冒頭で「えーっと」と目線を上に向けながら少し沈黙したのち、こう述べたのだった。

「言えない話をして申し訳ないですが、また、皆さんが驚くような話が起こるかもしれません。詳細は言えません」

その後、すぐさま静岡県伊東市長選挙に立候補する話題に切り替え、「真剣に伊東市長になるということで、情報収集および新しい政策公約になるものを、もう準備しております」と当選に向けた意欲を示していた。

だが、記者会見を視聴していた人のなかには、立花氏の逮捕を受けて先述の“意味深発言”を思い出した人もいたようだ。同氏が語っていた“驚くような話”が何を指すかは不明だが、Xでは該当箇所を切り取った動画が投稿されており、次のような反応が寄せられている。

《本人知ってたのかな》

《まさか、自分が逮捕されるかもという情報を得ていたの？》

《実際、立花氏が逮捕されてみんな驚きました これ以上、何か驚く話ってあるか？》（すべて原文ママ）

「立花氏は竹内さんの妻から刑事告訴されたことを受け、8月に公開したYouTube動画で『白黒ハッキリつけたほうがいい』『ちゃんと名誉毀損に対しての違法性阻却事由があると確信をしています』と語っていました。

いっぽう警察では、立花氏が10月にドバイへ渡航していたことを把握。立花氏に逃亡の恐れがあると見て、逮捕に踏み切ったといいます。今後は起訴されるかどうかが焦点となりますが、立花氏が送検時に不敵な笑みを見せたのは“勝算がある”と自信があるからなのかもしれません。

とはいえ、立花氏が竹内さんについて、“警察の取り調べを受けている”“逮捕される予定だった”などと発信したことは事実。いずれにしても、立花氏が発信した内容の情報源など徹底的に調査されるべきでしょう」（前出・全国紙記者）