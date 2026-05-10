ソニーグループは、2025年度（2025年4月〜2026年3月）連結業績を発表。売上高は前年比3.7%増の12兆4796億円、営業利益は同13.4%増の1兆4475億円、税引前利益が同5.9%増の1兆4223億円、当期純利益が同3.4%減の1兆308億円となった。ソニーグループ 2025年度（2025年4月〜2026年3月）連結業績営業利益の変動要因。EV発売中止による損失が大きい2025年度4Q業績ソニーグループ 執行役 CFOの陶 琳（タオ・リン）氏は、「売上高、営業利益