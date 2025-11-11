MLB公式サイトが、2024年の1月に公開した“予言”の精度が話題となっている。日本のファンからも「凄すぎないかな」「今年の対戦カード&優勝チームの予測まで当たってる」と驚きの言葉が集まった。

これは2024年の1月11日に、MLB公式が掲載した「次の10年のワールドシリーズを戦うのはこれらのチームだ」という記事。2024年から10年間のワールドシリーズのカードとその勝敗まで予測したもので、2025年はドジャース対ブルージェイズで、ドジャースが世界一というものだった。

当時は大谷翔平投手のドジャース移籍が決まった直後。記事はドジャース打線を「オオタニ、フレディ・フリーマン、ムーキー・ベッツ、ウィル・スミスに加え、マイケル・ブッシュ、アンディ・パヘス、ひょっとしたらダルトン・ラッシングといった将来有望な有望株たち」と予想。先発ローテーションを「ヤマモト、ウォーカー・ビューラー、グラスノー、オオタニが控えている」としている。

一方で対戦相手は「ブルージェイズは勘だ。ウラジミール・ゲレーロJr.がフリーエージェントになる前の最後の年になる。ポストシーズンで幸運が訪れるはずだ、そうだろう？」としている。

内容に多少のズレはあるが、カードとドジャース世界一まで当てた予想に日本のファンからは「凄すぎないかな2025」「今年の対戦カード＆優勝チームの予測まで当たってる」「2025のWS対戦カードを見事に当てたMLB公式様」と賛辞が集まった。

ちなみに、来年はメッツ対ヤンキースのサブウェイシリーズとなりメッツ勝利と予想されている。ファンからは「28年！」と、同年にマリナーズ初の世界一を予想しているのに注目する声もあった。



