【拡大画像へ】

星海社は、「Fate/Zero 星海社創立15周年記念 限定愛蔵版」の2025部のオンライン限定先着販売を11月11日18時より特設サイトにて開始する。期間は11月25日17時59分まで。価格は83,500円。

□「Fate/Zero 星海社創立15周年記念 限定愛蔵版」特設サイト

本商品は、虚淵玄氏による小説版「Fate/Zero」の数量限定愛蔵版。星海社の創立15周年を記念して、2025部すべてに著者・虚淵玄氏の直筆サインが入っている。本編のデザイン担当は、講談社ノベルズ版、星海社文庫版の「Fate/Zero」などを手掛けたデザイン事務所ののVeia。ジェラルミンの特注アタッシェケースという破天荒なアイデアを核として、永遠の鑑賞に堪えうる「唯一無二」のデザインをという星海社からのオーダーに応えきった。

「Fate/Zero」のハードボイルドな世界観を体現するハンドメイドの特注アタッシェケースはナンバリング入り。製鞄ひと筋60年の、伊藤製鞄が実本のサイズと寸分違わぬ精度による「Zero」のためだけのアタッシェケースを実現した。

小説は前面ゴールドフォイルで装丁されている。純度と説得力のある表現を求めて、前面ゴールドフォイルによる箔押しという技術力を要する表紙の仕様にTOPPAN印刷が挑んだ。

さらに本編にプラスしてTYPE-MOON BOOKS版に収められていたサーヴァントのステータス入りイラスト及び「Fate/Zero」のBlu-rayボックスセットなどを彩ったイラスト作品をパンフレットとして収録している。

photo：Takanori Tsukiji