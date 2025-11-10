栗田工は大幅高で３連騰、７～９月最終益２５％増で通期受注高予想を上方修正

栗田工業<6370.T>は大幅高で３連騰し、年初来高値を更新している。前週末７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が１９８２億９６００万円（前年同期比１．４％増）、最終利益が１７１億７４００万円（同１５．０％増）だった。第２四半期（７～９月）では最終利益は２５％増となったほか、通期の受注高予想を増額修正しており、業況を評価した買いが集まった。



９月中間期は電子市場向け、一般水処理市場向けともに増収・営業増益となった。通期の売上高・各利益予想は据え置いた一方、電子市場向けでの韓国の大型案件の獲得や一般水処理市場向けでの上期の進捗を踏まえ、受注高予想は従来の見通しから１００億円増加の４３５０億円（前期は４３３０億円）に引き上げた。



出所：MINKABU PRESS