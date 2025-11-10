『ちびまる子ちゃん』とさくらももこの世界観を表現した色彩豊かな友禅染の長財布が新発売

国民的人気作品『ちびまる子ちゃん』と友禅職人が染める革小物「浅草文庫(R)」がコラボした、「ちびまる子ちゃん 浅草文庫(R) 長財布」が発売。

さくらももこのイラストの雰囲気を活かして浮かび上がる、にっこり笑顔のまるちゃんといきものたちがステキな浅草文庫の長財布。色鮮やかな友禅染とぷっくりと楽しい型押しが特徴です。

白くなめらかな播州特産の牛革に浮かび上がるのは、『ちびまる子ちゃん』の世界観あふれるデザイン。中央には帽子を被っておめかしをしたまるちゃんが描かれ、その周りには小鳥や魚、トカゲをはじめとする個性豊かないきものたちと植物がちりばめられています。

ほのぼのとした愛らしさを両面に。本体サイズは、約縦10.5×横19×厚さ2.4cm、 重量は約180gです。

12枚分のカードポケットや、お札を折らずに出し入れできるフリーポケット、ファスナー付きのコインポケットなど、合計19ポケットで収納力も抜群。

長財布とお揃いのデザインの箔押しを施した特製ボックスに収めて届けられ得るので、自分へのご褒美としてはもちろん、ご家族やご友人へのプレゼントにもおすすめです。

「ちびまる子ちゃん 浅草文庫(R) 長財布」はオンラインから購入できます。価格は39,800円（税込43,780円）。

浅草文庫とは

播州特産の真っ白い牛革に江戸小紋などの文様を彩色し、型押しでふっくらと仕上げた文庫革の専門店。型友禅の技法で1色ずつ寸分の狂いもなく版を重ね、柄を摺り出した後、熱を加えて型押しをほどこし、豊かな表情をひき出します。浅草橋の工房で熟練職人が根気よく作り上げる「浅草文庫(R)」の文庫革。使うほどに味わいと愛着が深まります。

ちびまる子ちゃん 浅草文庫(R) 長財布

(C)さくらプロダクション