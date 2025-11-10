ガーディアンズのエマニュエル・クラセ（27）、ルイス・オルティス（26）両投手が不正に野球賭博に関与したとして、詐欺、共謀、贈収賄の罪で起訴された。米スポーツ専門局「ESPN」など複数の米メディアが9日（日本時間10）に報じた。オルティスは逮捕され、クラセは現段階では拘留されていないという。

起訴状によると、クラセは2023年5月から賭博師と共謀し、意図的にボール球を投げ、見返りとして金銭を受領。オルティスも今年6月にこの計画に加わったとしている。賭博師は両投手の投球に賭け、少なくとも45万ドル（約7000万円）を手にしていたという。

両投手をめぐっては、メジャーリーグ機構（MLB）が今年7月末にスポーツ賭博調査の一環として、非懲戒処分の有給休職としている。

オルティスの弁護側は「不正に試合に影響を与えたことは一度もない」と容疑を否定している。

両投手ともドミニカ共和国出身で、クラセは19年にレンジャーズでメジャーデビュー。ガーディアンズに移籍後、21年から昨季まで4年連続70試合以上に登板するなど、ブルペンを支え、22〜24年は3年連続で最多セーブのタイトルを獲得。22、24年の2度、最優秀救援投手を受賞するなどメジャー屈指の抑え投手として活躍していた。メジャー通算は366試合で21勝26敗、182セーブ、防御率1・88。

オルティスは22年にパイレーツでメジャーデビューし、今季からトレードでガーディアンズに加入。ガ軍では今季先発で16試合に登板し、4勝9敗、防御率4・36だった。