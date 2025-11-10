¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±¤ÏÉüµ¢»þ´üÌ¤Äê¡Ä°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡× Éâ¾å¤·¤¿àµßÀ¤¼ç¸õÊäá
¡¡£Ç¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£µð¿Í¤Ï£¹Æü¤Ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£³¥¯¡¼¥ë¤ò½ªÎ»¤·¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬Íèµ¨¤ÎÆâÌî¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òµåÃÄ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢ÀµÆóÎÝ¼ê¤ÎµÈÀî¤Ï£±£°·î²¼½Ü¤ËÎ¾¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏµÈÀî¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê³«Ëë¤Ë¡Ë¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¤È¿µ½Å¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í··â¤Ë¤ÏÀô¸ý¤¬¹µ¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¬ËÜ¤Îµî½¢¤äµÈÀî¤Î²óÉü¼¡Âè¤Ç¤ÏÍèµ¨¤Î°ì¡¢Æó¡¢»°ÎÝ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌ¤Äê¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤À¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÀ°Íý¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Î¥ª¥Õ¤Î»Å»ö¡£Âç¤¤¤ËÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë°ì·³¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£µ·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç£±£±ÂÇÀÊ£±°ÂÂÇ¡£Æó·³Êë¤é¤·¤Î¸å¡¢µÈÀî¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤òµ¡¤Ë£¹·îÃæ½Ü¤«¤éºÆ¾º³Ê¤·¡¢£³»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤â±Ô¤¤ÂÇµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Þ¤ÇµÈÀî¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤¢¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢±ºÅÄ¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡ÖÆóÎÝ¼éÈ÷¡×¤ò¼«¿È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤ò¼ç¤Ë¡Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥È¥¹¤È¥Ô¥Ý¥Ã¥È¤ÎÎý½¬¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊµÈÀî¡Ë¾°µ±¤µ¤ó¤ÏÆ°¤¤ËÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÄø±ó¤¤¡×¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ë¤Ï¹â¤¤ÊÉ¤È¤Ê¤ëµÈÀî¤ËÄ¾ÀÜ¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤¡Ö¼ê¼ó¤òËÝ¤·¤ÆÅê¤²¤ëà¿åÀÚ¤êá¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥È¥¹¡×¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¾®µ»¤òÍí¤á¤¿ÆÀÅÀ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¡£±ºÅÄ¤Î½ÓÂ¤âÍèµ¨¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥È¤Ë¤·¤í¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ë¤·¤í¡¢°ìÈ¯¤Ç·è¤á¤Æ¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡£¥Û¡¼¥×¤ÎÀ®Ä¹¤¬°¤Éôµð¿Í¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£