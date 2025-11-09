日本撃破の北朝鮮、U-17女子W杯連覇！決勝で敗れたオランダは涙…「圧倒的な強さ」とオランダ紙脱帽

北朝鮮はモロッコで行われたU-17女子ワールドカップで連覇を果たした。

準々決勝でU-17日本女子代表を1-5で下すと、ブラジルとの準決勝にも2-0で勝利。そして、8日に行われたオランダとの決勝戦にも3-0で勝利し、通算4度目の優勝を成し遂げた。

これまでも育成年代で強さを見せてきた北朝鮮。決勝もシュート数23対4と圧倒的な展開だった。

韓国紙『TopStarNews』は「U-17女子ワールドカップは今大会から出場国数が24に増えたが、北朝鮮は世界の舞台で競争力をまたも証明。（来年の）次回大会でも有力な優勝候補に挙げられるはず」とこの結果について伝えていた。

一方、初優勝を目指したオランダは惜しくも準優勝。

オランダ紙『NOS』は「U-17オランダ女子代表、北朝鮮との歴史的な決勝で優勝ならず。オランダの夢は終わったが、決勝進出自体が偉業だった。オランダの男女ユースチームがW杯決勝に進出したのは史上初。モロッコの首都で、王者北朝鮮が4度目の優勝を祝うなか、オランダは涙があふれたが、歴史的な大会を誇りを持って振り返ることができる」と伝えていた。

また、同じくオランダ紙『Voetbal International』は「U-17オランダ女子代表、初優勝ならず。北朝鮮が圧倒的な強さを見せつけた。前回王者はあらゆる面で支配的だった、特にフィットネスとスピードにおいて」と相手の強さに脱帽していた。