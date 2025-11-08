カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が直伝 『理解できないと疲れたまま』体を元気に保つ3つの秘訣
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、風邪をひいてもすぐに熱が下がるほどの元気な体をつくるための3つのポイントを紹介した。動画の冒頭で片岡氏は、「元気でエネルギッシュな体を作りたいなら、この3つを意識してみてください」と視聴者に呼びかけ、「どれも明日からやれば効果抜群」と自信をのぞかせた。
まず一つ目のポイントは『朝の深呼吸』。片岡氏は「実は日頃呼吸ができていない人って多いんです」と指摘。「息をしないと死んでしまうので私は大丈夫って思ってるかもしれませんが、大きく息ができず浅い呼吸を繰り返していては、体の中で酸素と二酸化炭素不足によりエネルギーを作ることができなくて、疲れやすい体から抜け出せません」と注意を促した。その上で、「朝に深呼吸をすることで1日の呼吸量が変わりますので、起きたら深呼吸をまず10回してみてください」とアドバイスしている。
二つ目のポイントは『糖質を摂る』こと。片岡氏は「糖質って体に悪いんでしょって思ってる方が多いと思いますが、脳の活性化には糖質はとっても大事」と強調。「私たちの脳のエネルギー源は90%以上が糖質です。それなのに糖質をカットしてしまうと、常に頭はボーっとして日中動くことになるので、基礎代謝も下がり、かえって免疫力は弱まってしまいます」と述べ、「糖質は大切な体のエネルギーと覚えてください」と呼びかけた。
この二つのポイントに加えて、片岡さんが「3つ目が一番大事なんですが、長くなってしまったのでキャプションで書いておきますね」と締めくくったことで、視聴者の期待感をさらに煽る形となった。片岡氏は「これが理解できないとずーっと疲れたまま」と、その重要性を重ねて強調している。
まず一つ目のポイントは『朝の深呼吸』。片岡氏は「実は日頃呼吸ができていない人って多いんです」と指摘。「息をしないと死んでしまうので私は大丈夫って思ってるかもしれませんが、大きく息ができず浅い呼吸を繰り返していては、体の中で酸素と二酸化炭素不足によりエネルギーを作ることができなくて、疲れやすい体から抜け出せません」と注意を促した。その上で、「朝に深呼吸をすることで1日の呼吸量が変わりますので、起きたら深呼吸をまず10回してみてください」とアドバイスしている。
二つ目のポイントは『糖質を摂る』こと。片岡氏は「糖質って体に悪いんでしょって思ってる方が多いと思いますが、脳の活性化には糖質はとっても大事」と強調。「私たちの脳のエネルギー源は90%以上が糖質です。それなのに糖質をカットしてしまうと、常に頭はボーっとして日中動くことになるので、基礎代謝も下がり、かえって免疫力は弱まってしまいます」と述べ、「糖質は大切な体のエネルギーと覚えてください」と呼びかけた。
この二つのポイントに加えて、片岡さんが「3つ目が一番大事なんですが、長くなってしまったのでキャプションで書いておきますね」と締めくくったことで、視聴者の期待感をさらに煽る形となった。片岡氏は「これが理解できないとずーっと疲れたまま」と、その重要性を重ねて強調している。
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が明かす“その日の気分で選ぶ”はちみつの新常識！
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「運気は“思い込み”で劇的に上がる」独自理論を公開
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「朝のマイルド洗顔で鼻のプツプツ改善！剥がすパックは逆効果」
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。