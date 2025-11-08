1リッターで40km走れる！ ホンダ斬新「“低燃費”スポーツカー」がスゴイ！ 車重わずか700kgの「超軽量ボディ」で“爽快な走り”実現！ 使い勝手もイイ“2人乗り”モデル「IMAS」とは！

1リッターで40km走れる！ ホンダ「“低燃費”スポーツカー」がスゴイ！

2025年10月29日に、東京ビッグサイト（国際展示場）で国内最大のモーターショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開催されました。

今回も各メーカーから様々な新型モデルなどが公開され、来場者の注目を集めていますが、過去のモーターショーでも、未だ色褪せない魅力を放つコンセプトカーが登場していました。

本記事では、2003年の「第39回 東京モーターショー」にホンダが出展して話題を呼んだコンセプトモデル「IMAS（アイエムエーエス）」について、改めて振り返ります。

IMASは、「風と一体になって走る“自転車感覚”の爽快感」を目指して、ホンダが開発したエコなスポーツカーです。

「人と環境にやさしいクリーン性能と、人が楽しむスポーツ性能の融合」をコンセプトに掲げ、軽量化と空力を徹底して追及しています。

具体的には、カーボンやアルミを多用することで車両重量をわずか700kgに抑えたほか、ワンモーションのエアロフォルムや、テールライトと一体化した透過型リアスポイラーなどによって、Cd値0.20という空気抵抗の少なさを実現。

ボディサイズは全長4050mm×全幅1755mm×全高1300mmで、ホイールベースは2400mmと、ワイド＆ローなスポーツカーらしいフォルムを採用しています。

エクステリアは、シャープなラインと滑らかな面構成を融合させた、風の流れを具現化したようなスタイリングが特徴的。

一方で実用性もしっかりと考慮され、テールゲートは荷物の積み下ろしがしやすいよう、大開口に設計。

デザイン性と機能性どちらも高次元で両立した、「上下分割式ダブルオープニング・テールゲート」を採用するのがポイントです。

インテリアにはアルミを採用し、フレームを剥き出しにしたシンプルな構造で、ひとつひとつのパーツが精巧に輝く「ロードレーサータイプの自転車」を想わせる演出が目を引きます。

また、CCDカメラからサイドとリアの情報を的確に表示する、「透過式超薄型メーターandナビゲーションモニター」など、先進的な機能も搭載していました。

パワートレインには、当時のホンダの最新ハイブリッドシステムだった「Honda IMAシステム」を搭載。

先述した軽量化と空力の追求によって、40km／L以上の低燃費を実現していると説明されました。

くわえて、俊敏な走りを追求するために最適なステアリング操作をもたらす「VGSシャフトレス・ステアリング」や、アクセル操作に対して自然でリニアな反応が得られる「DBW（ドライブ・バイ・ワイヤ）」といった、電子制御技術を採用していたのも見どころでした。

※ ※ ※

このように、自転車感覚の爽快感を目指して作られた、エコなスポーツカーのIMAS。

現代から見ても優秀な燃費性能で、地球環境にも配慮したライトウエイトスポーツカーとなっています。

残念ながら出展から約22年が経過した現在も市販化されていませんが、爽快な走りを楽しめるホンダのハイブリッドスポーツカーという意味においては、2010年に登場した「CR-Z」や2025年に発売した「プレリュード（6代目）」などのモデルに、IMASの提唱した思想は受け継がれているでしょう。