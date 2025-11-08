

MLB史に残る激闘となった2025年ワールドシリーズ。第７戦、敗戦まであと２アウトと追い詰められたロサンゼルス・ドジャースは試合を振り出しに戻したものの、トロント・ブルージェイズは９回裏に１死満塁と好機を作り、勝利へあと一歩踏み出すところまできていた。勝負の分かれ目となった「あのシーン」をあらためて、当事者視点で振り返る。

ワールドシリーズ第７戦は、山本由伸をロサンゼルスの、いや現代MLBのヒーローに押し上げる場になった。

強打のトロント・ブルージェイズを相手に第２戦でポストシーズン２戦連続となる完投勝利を収めていた背番号18は、第６戦でも６回１失点で勝ち投手に。これで今季の登板をすべて終了したかと思われていた。ところが第７戦の９回裏１死一、二塁というピンチにリリーフ登場。"中０日"のスクランブル登板だったにもかかわらず、ドジャースのエースの役割を確立した27歳は２回2/3を無失点に抑えて、チームの逆転勝利を呼び込んだのだった。

「もう本当に信じられないというか、最後、何を投げたかも思い出せないような、そんな興奮がありました。チームメートが自分のところに来てくれた時は、今までで一番の喜びを感じました。涙も出ましたね。久しぶりにあふれてきました。すごくうれしかったです」

試合後に山本が残したそんなエモーショナルな言葉が象徴するとおり、大激戦となったシリーズ最大の主役が誰であるかは明白だった。

ワールドシリーズでの３勝は2001年、ランディ・ジョンソン（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）以来24年ぶりだが、すべて敵地での勝利は史上初。日本人選手としては2009年の松井秀喜（ヤンキース）以来2人目のMVPも受賞した。ハードスケジュールのなかでもチームを背負って立った姿は、ファンの胸を打ち、そのパフォーマンスは伝説として刻まれるはずである。

もっとも、支配的だったワールドシリーズ最初の２登板とは違い、第７戦での山本は綱渡りの投球だったことは事実である。9回は交代直後にアレハンドロ・カークに死球を与えて１死満塁、11回は１死一、三塁のピンチを招いた。

疲れを感じるなか、そうした修羅場を乗り越えたことこそが山本の真骨頂。それでも「もしあの一瞬がほんの少し違っていたら、ブルージェイズがワールドシリーズ王者になっていた」と言えるような場面はたくさんあった。

なかでもトロントのファンがいつまでもひきずるのは、９回裏１死満塁での、まさに紙一重のワンプレーではないだろうか。

【満塁での打席は、長く頭に残るだろう】



左打ちのダルトン・バーショをカウント１ボール・２ストライクと追い込んだ山本は外角低めにスプリットを投じる。バーショが引っ掛けるようにバットに当てた打球は、ミゲル・ロハス二塁手の右横へのゴロに。ロハスはややバランスを崩しながら捕球するも、体勢を持ち直して本塁へ送球。ウィル・スミス捕手が足をわずかにホームプレートから浮かせながらキャッチすると、三塁走者だったアイザイア・カイナー＝ファレファのスライディングがホームを通過する一瞬前に足を戻した。

４万4713人の熱狂的な観衆が息を呑み、永遠にも感じられた刹那。カイナー＝ファレファにはアウトが告げられ、チャレンジしても判定は変わらなかった。試合後、悔しさを隠しきれなかったブルージェイズのジョン・シュナイダー監督はほかのキープレーとともに、何度かこの場面にも触れていた。

「満塁での打席は、長く頭に残るだろう。イジー（カイナー＝ファレファ）はあと少し届かず、ウィル（スミス）はプレートから足を外しかけた」

その差はわずかだった。大車輪の働きを続けた山本から１点を奪うのに、この場面で安打は必要なかった。バーショのゴロがわずかに緩いか、あと少し横にズレていたら？ カイナー＝ファレファがあと少しだけ大きなリードを取っていれば？ スミスが浮かせた足を下ろすのがもう少しだけ遅れていたら？

カイナー＝ファレファのリードが小さく、スタートも遅かったことは、のちに取り沙汰された。実際に映像を振り返っても、マックス・マンシー三塁手が完全に無警戒だったにもかかわらず、ほとんどリードを取っていなかった。

スポーツメディア『The Athletic』のクリス・クリシュナー記者によると、MLBのデータサイト『Statcast』によるカイナー＝ファレファのリードの位置データは、以下のとおりだったという。

・プライマリー・リード（投球前の最初のリード）は7.8フィート（約2.4メートル）で、ワールドシリーズでの全381人の走者中357位

・セカンダリ・リード（投球動作中のリード）は8.9フィート（約2.7メートル）で、同全376人の走者中366位

・スプリントスピード（走塁速度）は28.2フィート（8.6メートル）/秒で、同689回計測中61位

カイナー＝ファレファの名誉のために記しておくと、異常なまでに小さかったリードはベンチからの指示だった。試合後、あの場面を振り返った30歳のベテラン野手はこう述べている。

「（コーチ陣から）ベースに近い位置にいるように、言われていた。あのような状況で、強烈なライナーでダブルプレーにされるのは避けたかった」

ブルージェイズの思考も理解できる。第６戦では２点を追った９回１死二、三塁、アンドレス・ヒメネスの左直で飛び出した二塁走者のアディソン・バージャーが戻りきれずに刺されてダブルプレーになっていた。第７戦でも８回無死二塁、ヒメネスのバスターからの弾丸ライナーがマンシー三塁手の正面をつき、あやうく併殺になりかけたシーンがあった。バーショの後を打つアーニー・クレメントが今ポストシーズンでは絶好調だったことも考慮し、ダブルプレーで一瞬にしてチャンスが潰えることだけは避けたかったのだろう。

しかしーー。超人的な粘り強さを示した山本から何とか１点をもぎ取る機会があったとすれば、やはりこの状況だった。カイナー＝ファレファの走塁速度自体は十分だったゆえ、判断ミスとは言いきれない。言うなれば、ほんのわずかなボタンの掛け違い。バーショのバットからゴロが放たれてから、三塁走者がアウトになるまで４秒にも満たない一瞬のプレーを、ブルージェイズのファンは永遠に反芻することになるに違いない。

