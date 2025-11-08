中学日本一チームのトレーナーが紹介…グラブ側の引きつけを強化するチューブ練習

球速アップを目指し、「利き腕を振る」ことに集中しても限界がある。中学硬式野球日本一の経験がある「関メディベースボール学院」でトレーナーを務める藤田真悟さんは「腕を振るだけでは球速アップには繋がりません。グラブの使い方も重要になってきます」と指摘する。ボールに力を伝えるには、グラブ側の腕の動きが鍵を握っている。

球速アップの秘訣は体の回転力を最大化させること。藤田さんは「行きたいパワーと下がりたいパワーの捻じれの分が、背骨の中心軸を回転させます。なので、出してくる力もそうですけど、引く力があればより回旋します」と説明する。つまり、投げる腕を前に出す力と同時に、グラブ側の腕を引く力が重要になる。

この動きを習得するための効果的な練習法がある。ゴムチューブを使い、グラブ側の腕を引っ張る動作を繰り返すのだ。「チューブを壁などに括り付け、グラブ側の手で握り、自分の方に引っ張ります。体はリリースの手前ぐらいまで持っていけば大丈夫です」。この練習で、投球時のグラブ側の正しい引きつけ動作が身につく。

多くの選手が陥りがちな“間違い”は、投球する側の腕だけに意識が向いてしまうこと。「みんな動かしたいところをメインで考えるので。スピードを出したいから、利き腕だけを振っていくだけになりがちです」。しかし、それでは球速アップは望めない。

グラブ側の腕を引かずに投げようとすると、頭が前に突っ込んで体の回旋は生まれない。腕を振る力と引く力が合わさることで、初めて体の回転力が生まれ、ボールに力が伝わる。グラブ側の引きつけを意識した練習を続けることで、球速アップへの道が開けるはずだ。（First-Pitch編集部）