ビックカメラグループは11月8日から順次、「日本地図カレンダー」2026年版の配布を、「ビックカメラ」全店、「コジマ」全店、「ソフマップ」9店舗（AKIBA駅前館、池袋店、大宮店、川越店、仙台駅前店、なんば店、神戸ハーバーランド店、ビックカメラアウトレット×ソフマップ 横浜ビブレ店、ビックカメラアウトレット×ソフマップ 町田店）にて開始する。



●子どもの学習や知育ポスターとしても利用できる



「日本地図カレンダー」は、子どもの学習や知育としても使える縦104×横60cmの特大サイズで、県庁所在地や国立・国定公園、自動車道・新幹線路線図などがわかりやすい、250万分の1の詳細日本地図を掲載している。



あわせて、国内の世界遺産一覧や年齢干支早見表、新幹線の路線や車両の情報といった、家族みんなで楽しめる豆情報も掲載する。