メガチップス<6875.T>は７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。最終益予想を前回予想の４０億円から９０億円（前期比６７．５％増）に引き上げた。最終益は減益予想から一転し増益を見込む。同時に期末一括配当予想は７０円増額の２１０円（前期は１４０円）へ上方修正した。保有するＳｉタイム＜SITM＞の一部株式の売却益について当初は３５億円を見込んでいたが、１１０億円を計上する見通しになったことを反映した。今回４０～５０万株を売却する。



９月中間期は売上高が２１３億２８００万円（前年同期比１４．２％減）、営業利益が１０億２８００万円（同４２．２％減）、最終利益が３億９８００万円（同８７．０％減）だった。ＡＳＩＣ（顧客専用ＬＳＩ）事業が前年同期を下回って推移した。為替差損なども利益を押し下げた。



メガチップスは中長期経営計画方針も公表した。ＰＢＲ（株価純資産倍率）１倍超の早期実現を図る。また、３０年度にＲＯＥ（自己資本利益率）８％以上、売上高９００億円（２６年３月期予想は４２０億円）の達成、同社によるＳＩＴＭ株式の持ち分比率を５％まで縮減することを目指す。



出所：MINKABU PRESS