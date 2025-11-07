カイア・ガーバー＆シンディ・クロフォード、美しすぎる母娘2ショットに衝撃
モデルのカイア・ガーバーと、母であり90年代にスーパーモデルブームをけん引したシンディ・クロフォードが「LACMAアート+フィルムガラ 2025」に来場。まるでアートやフィルムから抜け出たような美しい母娘2ショットを披露した。
PageSixによると、現地時間11月1日、「LACMA」の名で知られるロサンゼルス・カウンティ美術館にて、毎年恒例のチャリティイベント「LACMAアート＋フィルムガラ」が開催され、セレブが大勢参加したそう。
母のシンディは、グッチによるフラワーモチーフとフリンジが煌びやかなゴールドのオフショルダードレスで登場。2026年春コレクションで発表された同ブランドの短編映画で、デミ・ムーアが纏（まと）ったドレスをカスタムしたものだそう。ブラウンの髪をエレガントに巻き上げ、ゴールドの時計とジュエリーでさらなる輝きをプラスした。
娘のカイアは、グッチによるチェリーレッドのスパンコール地の深いVネックドレスをチョイス。ブルネットの髪はシンディと同じようにウェーブさせ、レトロな雰囲気を演出。揺れるシルバーのイヤリングとステートメントリングでアクセントを加えた。
カイアはこの日のルックをインスタグラムでシェアし、「最高に魅力的なお相手とLACMAアート＋フィルムガラに出席」とキャプション。投稿には炎やハートの絵文字とともに、「クイーン」「輝いている」「美しい」といった称賛コメントが寄せられた。
