11月7日はキリトが「ソードアート・オンライン」をクリアした日！記念日当日にABEMAで劇場版3作品が一挙無料配信

11月7日20時から、ABEMAでは大人気アニメ「ソードアート・オンライン」シリーズの劇場版3作品が無料で一挙配信されます。

作中においてゲーム「ソードアート・オンライン」が主人公・キリトによってクリアされたのが11月7日であることを記念した企画となっています。

「ソードアート・オンライン」は、累計発行部数3000万部突破の人気ライトノベルを原作にしたアニメシリーズ。キリトら、次世代型VRゲーム「ソードアート・オンライン」に閉じ込められてしまったプレイヤーたちが、“ゲームオーバーになると現実で死ぬ”という過酷な世界で、生き残るために戦う姿が描かれます。

2012年のTVアニメ第1期以降、本作はシリアスで壮大な世界観と繊細な心理ドラマ、迫力満点のアクションによって、国内外を問わず多くのファンを魅了しています。

そして11月7日は、キリトが作中ゲーム「ソードアート・オンライン」をクリアした日。これを記念してABEMAは、11月7日の20時より、シリーズの劇場版3作品を一挙無料配信。

20時からはシリーズ初の劇場版作品「劇場版 ソードアート・オンライン-オーディナル・スケール-」。

22時10分からは「アインクラッド」編を深く掘り下げながら描くリブート・シリーズの第1弾「劇場版 ソードアート・オンライン-プログレッシブ- 星なき夜のアリア」。

0時10分からはリブート・シリーズ第2弾「劇場版 ソードアート・オンライン-プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」を配信。

3作品はいずれも、配信開始後2週間、無料で楽しむことができます。

