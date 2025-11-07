筑波大と専修大が関東大学リーグ2部降格…インカレ連続出場記録も途絶える

11月2日、「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」の全日程が終了。4日から6日にかけて⼊れ替え戦が行われた。

1部と2部の入れ替え戦では、1部10位の神奈川大学vs2部3位の江戸川大学、1部11位の筑波大学vs2部準優勝の国士舘大学、1部12位の専修大学vs2部優勝の山梨学院大学がそれぞれ行われた。

神奈川大は江戸川大に67－62、58－55と、2試合連続で接戦を制して1部残留。筑波大vs国士舘大は1勝1敗で第3戦に突入すると、第1クォーターからリードを奪った国士舘大が勝利を収め、2022年以来の1部復帰を決めた。筑波大にとっては2008年以来の2部降格となる。山梨学院大は専修大に2連勝を飾り、1年での1部復帰を果たした。

1部チームが2部に降格した場合、「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会」の出場権を得ることができないため、筑波大の76年連続出場、専修大の40年連続出場が途絶えることになる。

■第101回関東大学バスケットボールリーグ戦



・1部



優勝：早稲田大学（57年ぶり6回目）



準優勝：東海大学



第3位：白鷗大学



第4位：日本体育大学



第5位：日本大学



第6位：大東文化大学



第7位：明治大学



第8位：青山学院大学



第9位：中央大学



第10位：神奈川大学（入れ替え戦出場）



第11位：筑波大学（入れ替え戦出場）



第12位：専修大学（入れ替え戦出場）

【個人賞】



最優秀選手賞：三浦健一（早稲田大学）



敢闘賞：赤間賢人（東海大学）



優秀選手賞：岩屋頼（早稲田大学）、下山瑛司（早稲田大学）、新井楽人（日本大学）、モンガ バンザ ジョエル（白鷗大学）、コネ ボウゴウジィ ディット ハメード（日本体育大学）



得点王：コネ ボウゴウジィ ディット ハメード（日本体育大学）1試合平均21.9得点



3P王：松本秦（早稲田大学）成功率44.0％



アシスト王：下山瑛司（早稲田大学）1試合平均6.1本



リバウンド王：コネ ボウゴウジィ ディット ハメード（日本体育大学）1試合平均15.6本

・2部



優勝：山梨学院大学（入れ替え戦出場）



準優勝：国士舘大学（入れ替え戦出場）



第3位：江戸川大学（入れ替え戦出場）



第4位：法政大学



第5位：拓殖大学



第6位：東洋大学



第7位 明星大学



第8位：上武大学



第9位：関東学院大学



第10位：順天堂大学（入れ替え戦出場）



第11位：駒澤大学（入れ替え戦出場）



第12位：立教大学（入れ替え戦出場）

・3部



優勝：埼玉工業大学（入れ替え戦出場）



準優勝：杏林大学（入れ替え戦出場）



第3位：國學院大學（入れ替え戦出場）



第4位：慶應義塾大学



第5位：東京成徳大学



第6位：帝京平成大学



第7位：玉川大学



第8位：国際武道大学



第9位：明治学院大学



第10位：東京経済大学（入れ替え戦出場）



第11位：学習院大学（入れ替え戦出場）



第12位：朝鮮大学校（入れ替え戦出場）

■4部



優勝：国際基督教大学（入れ替え戦出場）



準優勝：東京農業大学（入れ替え戦出場）



第3位：亜細亜大学（入れ替え戦出場）



第4位：東京大学



第5位：西武文理大学



第6位：武蔵大学



第7位：埼玉大学



第8位：文教大学



第9位：東京学芸大学



第10位：東京都立大学



第11位：千葉商科大学



第12位：桐蔭横浜大学



第13位：成蹊大学



第14位：横浜国立大学



第15位：成城大学



第16位：平成国際大学



第17位：東京理科大学



第18位：一橋大学



第19位：東京都市大学（入れ替え戦出場）



第20位：千葉大学（入れ替え戦出場）



第21位：日本ウェルネススポーツ大学（入れ替え戦出場）



第22位：帝京大学（入れ替え戦出場）



第23位：芝浦工業大学（入れ替え戦出場）



第24位：茨城大学（入れ替え戦出場）

・5部



優勝：上智大学（入れ替え戦出場）



準優勝：駿河台大学（入れ替え戦出場）



第3位：山梨大学（入れ替え戦出場）



第4位：城西大学（入れ替え戦出場）



第5位：流通経済大学（入れ替え戦出場）



第6位：日本医療科学大学（入れ替え戦出場）



第7位：高崎経済大学



第8位：群馬大学



第9位：防衛大学校



第10位：都留文科大学



第11位：立正大学



第12位：東京薬科大学