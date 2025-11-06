TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のBEOMGYU（ボムギュ）が、真っ白なスーツを纏った姿が「王子様すぎる」と話題を集めている。

【写真】王子様のようなビジュアルで登場した白スーツ姿のボムギュ／黒スーツを纏った“黒ボムギュ”

■TOMORROW X TOGETHERボムギュが白スーツを纏いダルバのローンチイベントに出席

ボムギュは、11月5日に行なわれた韓国のコスメブランド・d’Alba（ダルバ）が発売するハンドクリームのローンチイベントに参加。純白のスーツを纏って登場した。

フォトセッションでボムギュは片手をパンツのポケットに入れ、カメラに向って様々なポーズをキメていく。途中、要望があったのか、人差し指でほっぺをさし、目を閉じてにっこり。顔ハートや指ハートなどキュートなポーズも披露した。

SNSでは、「白王子様すぎないか…」「ビジュ最強すぎ」「白ボムギュ最高過ぎて頭抱える」「ほんと王子様みたいだな」「発光してて眩しい」「貴公子感増し増し」「髪が短くなっておられる」「白スーツの眩しさに負けてないボムギュの美貌さすがすぎる…」「白ボムギュ、王子超えて天使超えて神」「白スーツ似合いすぎ」など、大きな反響が寄せられている。

■“黒ボムギュ”とキティちゃんのリンクコーデ

なおボムギュは、六本木で開催中（11月14日まで）の『HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN』のプレス発表会に出席。黒のショートジャケットに白シャツ、黒のネクタイというコーデの“黒ボムギュ”で現れ、ファンを魅了していた。