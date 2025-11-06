昨季は「勝負の年」、今季は「背水」と言われたが、ならば来季は……。

巨人の大補強路線にOB評論家から苦言噴出…昨オフ64億円費やすも不発、懲りずに中日・柳&マエケン狙い

プロ7年目のシーズンを終えた中日の根尾昂（25）が4日、契約更改を行い、200万円減の1050万円でサインをした。

今季は4試合にリリーフ登板し、勝ち負けなしの防御率7.94。5月20日に2.2イニングを投げ5失点と炎上して二軍落ちすると、以降は一軍からお呼びがかからなかった。

会見では「悔しさが残る。来季の目標は開幕一軍。結果を出して認められるように取り組む」と話したように、8年目の来季はいよいよ崖っぷちだ。

大阪桐蔭時代は投打二刀流で活躍し、2018年の甲子園春夏連覇に貢献。19年ドラフトでは4球団が競合するなど逸材として期待されたが、22年シーズン中に野手を断念。投手に活路を見出したものの、23年以降は計9試合に登板したのみだ。

中日は先発ローテの松葉（35）が4日にFA宣言。さらに柳（31）もFA権の行使が予想されており、左腕エースの大野（37）も高齢化。現在は中継ぎの根尾にとってもチャンスが広がるのは確かだろう。

もっとも、安心はできない。

「とはいえ、です。中日は6人中4人が投手だった昨季のドラフトに続き、今季も上位3人で即戦力投手を指名した。生存競争はより厳しくなっている。球団には、スター候補として迎え入れた根尾を、遊撃だ外野だ投手だと、ポジションをたらい回しにしてきた負い目がある。それなりにチャンスは与えられるだろうが、それにも限度がありますからね。来季は正真正銘、本当の崖っぷちでしょう」（球団OB）

どんな役割でも、一軍枠を勝ち取りたいが……。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイで毎秋好評の人気企画「ドラフト家庭の事情」（2018年版）では、根尾をピックアップ。根尾はいったいどんな家庭で育ったのか。「14歳の冬の悔恨と決意」、そして、文武両道で人気者だった根尾の「意外な弱点」とはどのようなものだったのか。

