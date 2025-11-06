BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 転生したらスライムだった件～リムルと仲間と悪魔と～」を11月6日より一番くじONLINE、一番くじ公式ショップで順次発売する。価格は1回770円。なお、一番くじONLINEでは同日17時より販売が開始される。

本商品は、「転生したらスライムだった件」をテーマにした一番くじ。A賞には、ジュラ・テンペスト連邦国にある地下迷宮をイメージした「リムルとヴェルドラ ダンジョンフィギュア」が登場する。

他にも、「転生！スライムリムルさまのブロックカレンダー付フィギュア」や、ランガに変身したスライムリムルのぬいぐるみ「ランガに変身ぬいぐるみ」、スライムリムルが様々な姿に変身した「なりきり スライムリムルフィギュア」、一番くじ描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド、イラストボードなどがラインナップしている。

また、最後のくじを引くともらえるラストワン賞には、約40cmの「スライムリムルさまのまんまるぬいぐるみ」が用意されている。

「一番くじ 転生したらスライムだった件～リムルと仲間と悪魔と～」商品ラインナップ

A賞 リムルとヴェルドラ ダンジョンフィギュア

全1種

サイズ：約14cm

B賞 転生！スライムリムルさまのブロックカレンダー付フィギュア

全1種

サイズ：約11cm

C賞 ランガに変身ぬいぐるみ

全1種

サイズ：約20cm

D賞 なりきり スライムリムルフィギュア

全3種（選ぶことはできません）

サイズ：約4cm

E賞 アクリルスタンド

全7種（選べる）

サイズ：約9～12cm

F賞 イラストボード

全8種（選べる）

サイズ：A5 ※リムル（スライム）のみ約20cm

G賞 ラバーアソート

全12種（選べる）

サイズ：チャーム 約8cm、ラバータイ 約10cm

ラストワン賞 スライムリムルさまのまんまるぬいぐるみ

サイズ：約40cm

ダブルチャンスキャンペーン

「A賞 リムルとヴェルドラ ダンジョンフィギュア」と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが発売日から2026年2月末日まで開催される。当選数は30個。

※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となります。

※「A賞 リムルとヴェルドラ ダンジョンフィギュア」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。

※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。