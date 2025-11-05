3Dリアルタイム戦略アクションRPG『アークナイツ：エンドフィールド』が、ベータテストIIの参加者募集を行っている。ベータテストIIは2025年11月28日より開始予定。応募は、公式サイトのアンケートに回答することで行える。

アークナイツ：エンドフィールド - 辺境を越えて 前線に至る：

https://endfield.gryphline.com

新キャラクターや新エリアを確認できるPVも公開

『アークナイツ：エンドフィールド』は、iOS、Android、PlayStation5、PCといったプラットフォーム向けに作られた3Dリアルタイム戦略RPG。プレイヤーはエンドフィールド工業の「管理人」として、さまざまな危機を乗り越えながら開拓エリアの探索を進めていく。

今回実施するベータテストIIでは、さまざまな新要素が追加となる。まず、9名の新規オペレーターが登場。それぞれが異なる役割や戦闘スタイルを持っており、チーム編成の自由度がさらに拡大するという。

また、新たな探索エリア「武陵（ぶりょう）」も追加。「武陵」は都市と自然が共存する新たなエリアで、近代的な建築や工業地帯、幻想的な郊外の風景など、多彩なロケーションを探索できる。

そして、集成工業システムの効率を大幅に向上させる新機能「工業図面システム」が実装。プレイヤーは工場の建設や生産ラインの構築をより手軽に行えるようになるという。

こうした内容は、最新のベータテスト PVで確認できる。興味を持った人は、まずPVをチェックしてみよう。

『アークナイツ：エンドフィールド』ベータテスト PV：

https://youtu.be/lxBQqk5qcEk



（c）GRYPHLINE

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)