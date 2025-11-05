この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

秋山氏は、YouTubeコミュニティでのアンケート結果をもとに、「これだけ多くの人が知らずにいる、この広まってなさ、お知らせの不足感にひどいなと思う」と独自の視点から給付金・補助金制度の周知不足に苦言を呈した。



秋山氏は自身の経験やリサーチを活かし、「今日はね、僕が代わりにお知らせするよ」として、60代が知っておきたい支援金・給付金4つを紹介。



まず1つ目は公共交通機関の補助。

「自動車に乗る回数をなるべく減らしたい」「自分の不注意による事故を防げる」「健康にも役立つ」と語り、東京のシルバーパスやJRのシニア割引、ANAの65歳以上割引など具体例を挙げ、「おそらくあなたの住んでいる自治体にもあると思うよね。ぜひ一度調べてみて」と実践を呼びかけた。



2つ目は「年金生活者支援給付金」。

秋山氏は「制度はあります。ただ、人生忘れたらそれは忘れたあなたが悪いんですよっていう風になってしまう」「自動ではもらえない。しっかり申請しないともらえない給付金やからチェックしてほしい」と申請制の落とし穴を指摘する。毎月最大5,450円（年6万5千円）の支給を例に挙げ、「非課税であるのも大きなポイント。該当する人にはお知らせが来るが“見逃すと0円”なので注意して」と強調した。



3つ目に挙げたのは介護保険の「補足給付」。

「非課税世帯であることや資産制限が条件だが、当てはまっているのに知らずに使えない人も多い」とし、利用者の負担限度額が決まる制度により「例えば食費と居住費で1日2,500円の自己負担が900円にまで減るパターンがある」と説明。

「ケアマネージャーさんに“補足給付ってあるらしいけど、うちは使えんのかね”と相談してみて」としている。



最後の4つ目は、働き続ける人向けの支援策「高年齢・雇用継続給付金」や高年齢給食者給付金、リスキリング支援。

「知らないで使えないのは大損」「お金だけじゃなく、社会とつながる、精神的に安定する面も大切」と自身の経験も交えて働き続けることのメリットと支援策の活用を呼びかけた。



動画の最後に秋山氏は、「意外とみんなが知らない給付金や補助金4つを紹介したけど、1つでも参考になったらグッドボタンとチャンネル登録を。概要欄から無料のメルマガも登録できるのでぜひチェックして」と締めくくった。