外国証券 先物取引高情報まとめ（11月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 50996( 48096)
3月限 922( 197)
TOPIX先物 12月限 57665( 56545)
日経225ミニ 11月限 41117( 41117)
12月限 651608( 651608)
1月限 661( 661)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 37266( 32962)
3月限 745( 695)
TOPIX先物 12月限 53036( 47696)
日経225ミニ 11月限 33205( 31205)
12月限 382858( 382858)
1月限 550( 550)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4949( 3154)
TOPIX先物 12月限 5401( 4851)
日経225ミニ 12月限 24808( 24808)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7196( 4048)
TOPIX先物 12月限 8795( 6778)
日経225ミニ 11月限 31( 31)
12月限 10274( 10120)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8078( 5209)
3月限 604( 4)
TOPIX先物 12月限 11521( 10989)
日経225ミニ 11月限 2790( 790)
12月限 16278( 16278)
1月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8310( 5786)
3月限 53( 53)
TOPIX先物 12月限 7442( 6494)
日経225ミニ 11月限 3000( 0)
12月限 24227( 23191)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5878( 5824)
3月限 72( 72)
TOPIX先物 12月限 12751( 12751)
日経225ミニ 11月限 687( 687)
12月限 75149( 75149)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1361( 997)
TOPIX先物 12月限 2750( 919)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3977( 2353)
3月限 75( 0)
TOPIX先物 12月限 2357( 1507)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 920( 905)
TOPIX先物 12月限 1614( 1614)
日経225ミニ 11月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
