　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 50996(　 48096)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 922(　　 197)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 57665(　 56545)
日経225ミニ　 　11月限　　　 41117(　 41117)
　　　　　 　 　12月限　　　651608(　651608)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 661(　　 661)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 37266(　 32962)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 745(　　 695)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 53036(　 47696)
日経225ミニ　 　11月限　　　 33205(　 31205)
　　　　　 　 　12月限　　　382858(　382858)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 550(　　 550)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4949(　　3154)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5401(　　4851)
日経225ミニ　 　12月限　　　 24808(　 24808)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7196(　　4048)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8795(　　6778)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　31(　　　31)
　　　　　 　 　12月限　　　 10274(　 10120)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8078(　　5209)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 604(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11521(　 10989)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2790(　　 790)
　　　　　 　 　12月限　　　 16278(　 16278)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8310(　　5786)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　53(　　　53)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7442(　　6494)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　 24227(　 23191)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5878(　　5824)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　72(　　　72)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12751(　 12751)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 687(　　 687)
　　　　　 　 　12月限　　　 75149(　 75149)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1361(　　 997)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2750(　　 919)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3977(　　2353)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　75(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2357(　　1507)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 920(　　 905)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1614(　　1614)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース