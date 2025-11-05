この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【超軽量・長時間駆動】NECの魅力的なモバイルノート「 VersaPro UltraLite タイプ VY」をレビューします。企業向けですが最高ですね

【超軽量・長時間駆動】NECの魅力的なモバイルノート「VersaPro UltraLite タイプ VY」をレビューします。企業向けですが最高ですね――IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで、NECから新発売された超軽量モバイルノート『VersaPro UltraLite タイプ VY』について熱く語った。



冒頭で戸田氏は、「今回は1キロ以下の超軽量モバイルノートでバッテリーが史上最強に持つという新しい製品を紹介したいと思います」と意気込みを明かし、その仕上がりに太鼓判を押した。本体は艶消しの黒を基調に、13.3インチの液晶ディスプレイや高級感のあるパームレストを採用。「シンクパッドのピーチスキン的なしっとりとした艶消しの黒でございます」と質感にも触れた。



最大の特徴はやはり軽さ。一部構成では「グッジョン! 191グラム」と驚きの測定値もあり、「非常に軽くて頑丈な秘密」として天板や底面の素材・構造にも言及している。バッテリーの持ちに関しては「これは世界最長と言っているんですけれども」「バッテリーでかいですよね。9600mAhのバッテリーが入ってます」と高評価。しかも自分でバッテリー交換できる点も「仕事が止まらないんですよね。いいと思います」と絶賛した。



拡張性やビジネス性能に関しても、「Type-Aが2個、Type-Cも2個。HDMIに有線LANと。もう端子はモリモリ十分にありますよね」「とても静かだと言うと、めちゃくちゃ静かですよ」と支持。スペックについては「Core Ultra 5でもそこそこ使えるなという印象です」と言いつつも、「どうせ買うならCore Ultra 7を選ぶと思います」と本音もちらり。



キーボードやスピーカー、Webカメラ、通信規格も高水準。「キーボードは結構打ちやすかったです」「ヤマハ製のオーディオエンジン搭載ステレオスピーカー」「WebカメラはフルHDで非常に自然」と多角的に分析。さらに最新のCopilot Plus PCにも対応していることに「とてもいいと僕は思ってます。せっかく買うならCopilot Plus PCに対応してるモデルがいいと思います」と自身の見解を強調した。



価格については「今回レビューした構成はNEC Directの販売価格の実製価格で249,900円」としつつ、「僕はかなりいいなと思いました。軽いし薄いしバッテリー長く持つし、とてもいいと思いました」と80点超の高評価を与えている。



最後は「今後もこういったちょっとレアないわゆる企業向けモデルとかも紹介していきたい」と、さらなるレビューに意欲を見せた。