ＭＡＲＵＷＡ<5344.T>がストップ安の水準となる前営業日比７０００円安の３万５９８０円に売られた。５日午前１０時４０分ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の７６８億円から７５１億円（前期比４．５％増）、営業利益予想を２８８億円から２７０億円（同０．３％増）に引き下げており、嫌気した売りが膨らんでいる。



通期業績予想は９月中間期の実績を踏まえて変更した。下期の見通しは据え置く。経常利益以下の各利益は為替要因による変動の見通しが困難であるため開示していない。９月中間期は売上高が３３１億１５００万円（前年同期比４．９％減）、営業利益が１０８億４３００万円（同１５．２％減）で着地。主力のセラミック部品事業が半導体関連及び車載関連における市況の弱含みを受け減収減益となった。



出所：MINKABU PRESS