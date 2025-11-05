11月2日にYouTubeで生配信されたビジネスメディア『ReHacQ-リハック-』のトーク企画に、地域政党「再生の道」元代表の石丸伸二氏（43）が出演。日本維新の会の藤巻健太衆院議員（42）と繰り広げた“バトル”が、SNSで波紋を広げている。

石丸氏といえば、最近も『ReHacQ』出演時の言動が物議をかもしたばかり。それは、10月21日に配信された企画で、石丸氏が自民党の土田慎衆院議員（34）にぶつけた質問だった。

「当時リモートで配信に出演した石丸氏は、スタジオの土田氏から挨拶されると、急に『土田さんって陣笠議員ですか？』と質問したんです。陣笠議員とは、上の指示に従って採決で票を投じる“頭数要員”のようなもの。土田氏は『ノー』と答えましたが、石丸氏はその後も質問を重ね続け、ついに土田氏から『（陣笠議員）の側面はあると思う』という答えを引き出すと、最後は満足げに笑顔を浮かべました。

石丸氏は後に、自民との連立に加わった維新が、議員定数の削減を譲れない政策としていることから、『国会議員が本当にこんなに必要か議論をした方がいい』と質問の意図を説明。しかし、SNSでは初対面の土田氏に対する石丸氏の質問が“失礼”だと批判が噴出していました」（WEBメディア編集者）

今回の配信にも土田氏が出演したが、まずは『ReHacQ』プロデューサーの高橋弘樹氏（44）が「大物政治家の言いなりになり、議員採決するにあたって挙手要員となり下がっている議員のこと」と“陣笠議員”の定義を説明。石丸氏は「（陣笠議員は）嫌いなんですよ、役に立たないから。社会においてです。党利党略には利用されますけど、社会においては無益。むしろ害悪だと思ってるので関わりたくない、終わりです。帰っていいですか？」とのっけからにべもない様子。

続けて、石丸氏は「明確な定義はなく主観の話」としてうえで、元首相の石破茂氏（68）や岸田文雄氏（68）のような世襲議員以外は、大まかに「陣笠議員」に当てはまると説明。政治家としての評価は別として“血筋”そのものが党の力であり「陣笠」とは言えないが、いっぽう、首相まで上り詰めた菅義偉氏（76）のような“叩き上げ”の議員もまた「（陣笠）だったという言い方ができる。足軽で出世する人もいる」というのが、石丸氏の主張だ。

その後、高橋氏が「自分が政策を実現したいけど、2世じゃない、有名じゃない。どうしたらいいですか？政治家になるには」と石丸氏に尋ねると、石丸氏は「何でそこまでして政治家になりたいんだろうこの人たちって、いつも不思議に思う。何の欲を、そこで叶えようとしてるんだろうな。もうわかんないっていう」と吐露。

ここから、「なぜ政治家を志したのか」というテーマに移るのだが、ここで石丸氏と藤巻氏の“バトル”が勃発する。

■「藤巻さんのご専門は何でいらっしゃるんですか？」

政界入りする前はみずほ銀行に勤務していた経歴を持つ藤巻氏。20代後半の頃、父が参院選に当選したことで秘書となり、永田町で過ごす中で、「金融経済に強い思い、深い知識を持った議員は思ったより少ない。多少なりとも金融の知識がある自分が入ることによって、強い日本経済を取り戻せるのではないか」と感じたことが、政治家を志すきっかけだったという。

ここで、同じく元銀行マンの石丸氏に対し、藤巻氏が「金融の世界に優秀な人は多い。そういう人たちが永田町、国会で強い経済を作ることが私は必要だと思っていますが、石丸さんはどうお考えですか？」と質問。石丸氏は「答えはイエス」と返すが、すぐに「藤巻さんのご専門は何でいらっしゃるんですか？」と聞き返した。

藤巻氏は、「（’08年4月から’12年の終わりまでの行員時代）2年間マーケットにおりました」と職歴を話そうとすると、石丸氏はさらに「2年間のマーケットで何を学びましたか？」「何を担当されてましたか？」と質問をかぶせた。普通のやり取りだが、何かがツボに入ったのか、石丸氏は肩を揺らして笑っていた。

これを受けて、藤巻氏は「私は銀座中央支店にいたので、中小企業の社長と話して、設備投資するから、いくら融資しましょう、みたいなことをやっていました。その後、バックオフィスに10カ月いたりとか、マーケットではプロップをやっていたので、1年半は為替の先物の部署とかではありました」と説明した。

三菱UFJ銀行時代は海外駐在歴もあり、計14年間勤務した石丸氏は、藤巻氏の職歴を「金融機関、特に邦銀に入って3、4年は丁稚奉公です。先輩が言ったことを、はいわかりましたって急いでやる。なので、残念ながら専門性は普通はないです」と一刀両断しつつ、「概論として専門性を持った人、金融機関出身の人が政治に入るのはもちろんいいと思います。ただ、それとこれとは別」と批評。

藤巻氏はこの主張に納得しかねる様子で、「専門性というよりは金融政策に思いを持っている政治家。安全保障、教育に思いを持っている人はすごい多いと思うんですが、金融に思いを持っている人は少ないと思う」と反論を試みるが、石丸氏は「思いでいいんですか」と笑い出した。

続けて、金融政策を“変えるべき”と熱を込める藤巻氏に、石丸氏が「どこを変えたらいいとお考えですか」と質問すると、藤巻氏は「（変えるためには）金融教育やっていくべき」と主張。「たとえば金融緩和と言われても、わからない方が多い。でも金融緩和の是非は選挙で問われるべきだと思うんです。自民党が続けてきた、アベノミクスが続けてきた金融緩和の是非というのは…」と発言の真意を続けて話そうとしたのだが、以下、こんなやり取りが続いた。

「アベノミクスが金融緩和を続けてきたと表現されましたが、それ正確ですか？」（石丸氏）

「だと思ってますけど？」（藤巻氏）

「ちょっと待て。金融政策の所管はどこですか？」（石丸氏）

「日銀がやってますよ、それは」（藤巻氏）

「誰が責任を負ってるですか？」（石丸氏）

「日銀総裁ですね」（藤巻氏）

「政府との関係は？」（石丸氏）

「独立ですね」（藤巻氏）

「ですよね。言ってること違うじゃないですか」（石丸氏）

石丸氏は、「その表現をされる方が金融教育と言うと、僕はゾッとしてしまう」と不安視するが、藤巻氏は「日銀はたしかに独立されてます。ただ政府の意向が全く関係ないかというと、これは否定できない。政府の意向を反映させたうえで、日銀の独立性の中で、金融政策を決めていくわけです（中略）だから全く関係ないというのは違いますよ」と譲らない。

いっぽう、石丸氏は「そんなこと言ってないじゃないですか（笑）。全く違いますよって。え？（日銀の）独立性が担保されているのに、（政府の意向が）影響するとは随分微妙なレトリック」と一蹴。そのうえで、日銀法第3、4条を持ち出し、「第3条で（日銀の）独立性を記した上で、4条で政府との足並みを揃えないといけないと、言葉を添えてあるんですよ。順序は3、4じゃないですか。それをごちゃ混ぜにするような表現は、しない方がいいんじゃやないかと思いました」と述べた。

このやり取りの中で、藤巻氏からは終始いら立ちが見て取れ、まだ何かを言いたげだったが、最終的に「金融リテラシーを上げていくことが重要だというのが、私の金融に対する一つの思いというところ。一人でも金融に関する思いを持った議員が増えるべきだと思っているということが言いたいわけです」と締めくくった。

しかし、この発言の数分後、藤巻氏の発言が発端となり、石丸氏が“キレる”場面が訪れる。

■「非常に喧嘩っ早い印象を持っております」

藤巻氏が、石丸氏に対して「組織に跳ねっ返ることが美徳と感じられているところもある」というイメージを抱えていると打ち明け、銀行員時代の石丸氏が組織と上手く関係を築けていたかを問うと、石丸氏はこう答えた。

「きちんと組織に対してモノを言って、信頼を得ていました。だから銀行が初めて作るアナリストのニューヨーク駐在に抜てきしてもらいました。これで十分ですか？」

ただ、藤巻氏は、石丸氏の陣笠議員に対する見解を念頭に置いてか、「組織に忠実であること、従順であることは否定すべきではないと思いうんです」と迫る。すると、石丸氏はこう反論した。

「組織の秩序を無視してるかのように言われましたが、市役所で4年間、市長として仕事をした。組織を無視して成り立つと思いますか？（藤巻氏が『思わない』と答え）もう納得されましたね？自身の主張は間違ってましたよ？」

さらに、高橋氏が、石丸氏の銀行員時代のエピソードとして「（石丸は）仕事が評価されてたんだけど、わけわかんないルールに反発してましたよね。給料がなんであの人と僕は違うんですか？みたいに上司に問い詰めていたという」と紹介。すると、藤巻氏がまた、横からこんな質問を挟んだ。

「（銀行の）窓口でお客さんと喧嘩してないですか？」

これを聞いて、石丸氏は「何でするんですか？何で根拠なく思い込むんですか？僕が喧嘩したことを見たことあるならともかく、サービス業の人が喧嘩すると思うんですか？居酒屋の店員が客と喧嘩すると思います？それは客がトラブル起したら喧嘩っぽくなるけど、普通そうじゃないですか？はい、以上です」とまくしたてた。

ところが、藤巻氏は「でも（窓口で喧嘩を）しそうです」と退かず、石丸は「だから根拠は何なんですか？勝手な自分の印象をぶちまけてるだけですよね？なんでそう勝手に人の印象を作り上げる？」と怒りをあらわに。

藤巻氏は、「非常に喧嘩っ早い印象を持っております」と笑いかけるのだが、石丸氏は「銀行員がそんなことやるわけないじゃないですか。それもわかんないんですか？」と呆れた様子だった。

石丸氏は今回の配信を時間の都合から途中で退出。石丸氏不在のスタジオで、藤巻氏は「ちょっとなんか感情的になった部分はあった」と反省しつつ、「一番言いたかったのは、石丸さんが“お前ら政治家は思いがないんだろ”と言ってるように感じたんですよ」ともコメント。これに対し、高橋氏は「石丸さんは、思いがないとも言ってなくて。別に思いがあるのは良いんだけど、最終的に保身に走らない“何か”を持ってるかというところ」と指摘していた。

石丸氏と藤巻氏のやり取りは、Xでも拡散。本人が自省した通り、石丸氏に対して感情的に振舞う藤巻氏への批判が一部では寄せられていたが、それ以上に、藤巻氏が金融政策に対して見解を真剣に述べるなか、嘲笑するように接していたことをめぐって、こんな声が上がっている。

《藤巻議員は石丸構文対策不足で勝負を挑んだのはよくなかったが、石丸氏の“他人への無礼は良いが、自分への無礼はどんな小さなものでも絶対許さない”という小ささや、度を超えた短気を引き出してくれたのは良かった》

《しょうもない揚げ足取り 馬鹿にしたような笑い 論語でも読め》

《ただただ人を馬鹿にしてマウントを取りにいくスタイル。議論など出来る人ではない》

《藤巻議員の「印象の表明」は確かに稚拙であった。が、その前のこのやりとりも石丸は十分に礼を失していると思う》