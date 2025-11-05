飛行機の墜落現場に立ち上る煙＝4日、米ケンタッキー州ルイビル/WAVE

（CNN）米貨物大手UPSの貨物機MD11が、米ケンタッキー州ルイビルの空港近くで離陸直後に墜落した。米連邦航空局（FAA）が明らかにした。

UPSの2976便は午後5時ごろ離陸した直後に墜落。貨物機はハワイ州ホノルルのダニエル・K・イノウエ国際空港へ向かっていた。FAAが発表した声明によると、事故の調査は国家運輸安全委員会（NTSB）が主導し、FAAも協力するという。

UPSの声明によると、同機には乗務員3人が搭乗していたが、現時点で死傷者は確認されていないとしている。

ルイビル都市圏警察（LMPD）はX（旧ツイッター）への投稿で、航空機の墜落事故に対処していると明らかにした。負傷者も報告されているという。

CNN提携局WAVEが撮影した映像では、ルイビル・モハメド・アリ国際空港の駐機場付近から黒煙が立ちのぼる様子が確認できる。

同空港はUPSの世界的拠点で、広さ約46万平方メートルの「ワールドポート」には約1万2000人の従業員が勤務している。UPSによると、1日あたり200万個以上の荷物を処理しているという。

警察によれば、空港から約8キロ圏内の全域に屋内退避命令が出された。

墜落したマクドネル・ダグラスMD11F型機は、当初マクドネル・ダグラス社で製造され、後にボーイング社に引き継がれた貨物輸送機。主にUPSなどが貨物の輸送に使用している。

3発エンジン式のマクドネル・ダグラスMD11は1990年が初飛行で、ワイドボディー旅客機としても人気を博した。その後、燃料費の高騰によって多くが貨物機へ転用された。