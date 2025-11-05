日産が「新型エルグランド」を世界初公開！ 16年ぶり全面刷新で「1.5リッター“e-POWER”」搭載！ 強敵「アルヴェル」に立ち向かう「日産再生の柱」はどう進化したのか

日産自動車が、2025年10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」で先行公開したのが、新型ラージミニバン「エルグランド」です。

日産ブースの主役であり、日産再生の柱となることが期待される新型エルグランドは、この尖ったデザインのままで市販されるというから、驚きです。会場で開発担当者から語られた新型エルグランドの最新情報をお届けします。

エルグランドは高級ミニバンのパイオニアとして、1997年に誕生。広い車室空間と豪華な機能、FRレイアウトの走りの良さから爆発的にヒットします。これが宿敵となるトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」の誕生にきっかけにもなりました。

2002年に登場したキープコンセプトの2代目も高い人気を誇りましたが、2010年に登場した3代目では、FF化で低床化を図るなどの進化を遂げたものの、ライバルの成長もあり販売面では苦戦。モデルライフの長さからも、新型の登場が待ちわびられていました。

4代目となる新型のコンセプトは、「リミテッドレス グランドツアラー」。ドライバーだけでなく、乗客全員が「500km〜600km」という長距離を移動した後でも、ずっと乗っていたいと思わせるクルマを目指したとしています。

そのために、ビジュアルと走りの両面で、日産ファンや歴代のエルグランドオーナーの方が「エルグランドらしいね」と感じてもらえる価値を大切に仕上げたといいます。

エクステリアでは、エルグランドは尖った存在であってほしいという気持ちから、ミドルクラスの「セレナ」よりもハンサムなデザインに仕上げたそう。未来的なフロントマスク、エッジの効いたデザイン、個性的なツートンカラーに目を奪われます。

ただ新デザインの中には、歴代モデルで採用してきた2段式のヘッドライトやリアの1文字のテールランプなどのアイコンを現代的にアレンジし、取り入れています。

ボディサイズは、全長と全幅が拡大されたことで迫力も増しているだけでなく、より伸びやかなデザインに。大きなガラスエリアというエルグランド伝統も受け継がれています。

一見、派手にも映るエクステリアですが、日本の風景にマッチする点も考慮。存在感を高めつつも、あらゆるシーンで活躍できるように配慮したとしています。

大型ディスプレイに象徴される未来的なコクピットを持つインテリアですが、快適性も注目点のひとつ。

ガラスエリアを広くとることで、車内全体をプライベートスペースと捉え、明るさと開放感を大切にしているそう。その中で特に注目して欲しいのが、後席エリアの快適性だそう。

「2＋2＋3」レイアウトのシートは、2列目・3列目共に、ゆとりのある足元スペースに、広い座面としっかりとしたホールド性を備えたシートを組み合わせています。シートのゆとりを感じるシーンとして、休憩の仮眠で大人が寝返りをうてるほどだそう。

もちろん、大人がフル乗車しても快適なスペースも確保されています。そのため、3列目シートは跳ね上げ式としています。

また快適な足元スペースを確保した状態で、手持ちのキャリーバックならば、人数分を積めるラゲッジスペースも確保するなど、快適性だけでなく使い勝手も良さそうです。

注目のパワートレインは、「e-POWER」と4WDを採用。

第3世代となるe-POWERは、42％という高い熱効率を実現した、発電特化型の1.5リッター3気筒直噴ターボに、電動車に必要なモーターや発電機、インバーターなどを一体化させた「5-in-1 e-POWERパワートレインユニット」を組み合わせたものを搭載。

そして4WDシステムは、SUV「エクストレイル」などでも好評の電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を磨き上げて取り入れました。

この新パワートレインは、スムーズな加速、高い静粛性、快適な乗り心地を提供するには必須アイテムと明言するほど。

ところで気になるのは、エルグランドで受け継がれてきたフラッグシップの大排気量V型6気筒エンジンとの差でしょう。

担当者によれば、「e-POWERのエンジンは発電のみ。駆動はモーターだけです。そのため、モーターならではの強力なトルクにより発進時から力強い加速が得られ、V6よりも加速の良さが味わえるシーンも多い。V6より良い、V6よりも楽しいと思ってもらえるパワートレインだと自負しています」とコメント。

これは理想的なエンジンのダウンサイズといえそうです。

すでに展示車は走行できる試作車だそうで、開発は最終局面といえそうです。

発売は日本が最初となり、2026年夏頃とされています。気になる価格については未定としながらも、ラージミニバンの価格帯として、バリューを感じるものにしたいと意気込みを語ってくれました。

カラーリングが特徴的なデザインの展示車ですが、これが標準仕様とのことです。

それだけに、エルグランドで人気のスポーティなバリエーションの追加を含め、まだまだ新情報が期待できそうです。