セブン‐イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、全国のご当地メニューを楽しめる地域フェア「うまいもの決定戦」を11月4日から実施しています。

【全11品】「えっ…絶対おいしいじゃん…！」 これがセブンに登場「うまいもの決定戦」全ラインアップです！（画像12枚）

全国11エリアで展開

同フェアでは、「地元以外の人気商品も試してみたい」という声に応える形で、全国各地の人気メニューから選抜したおにぎりと温かい麺を「全国選抜商品」として発売。全国11エリアで、ご当地食材やなじみのある地域メニューが展開されます。

1週目（11月4日〜）は、東北で親しまれている「鶏ごぼう 味めしおむすび」（151.20円。以下税込み、消費税8％）、長野県塩尻市発祥の学校給食メニューを再現した「キムたくチャーハンおむすび」（183.60円）、博多になじみ深い「ゆず明太おむすび 博多辛子明太子使用」（149.04円）、新潟5大ラーメンの一つ「長岡生姜醤油（じょうゆ）ラーメン」（645.84円）、関東を代表するタンメンの一つ「横濱タンメン」（572.40円）、大きなごぼうの天ぷらをトッピングした「ごぼう天うどん」（496.80円）がラインアップされています。

2週目（11月11日〜）は、岡山県で昔からなじみのある洋食メニューをイメージした「特製ソースの炒めごはん えびめしおむすび」（181.44円）、北海道で好まれるバターじょうゆ味にたらこを組み合わせた「たらこバター醤油おむすび」（162円）、全国的に人気のラーメンを再現した「喜多方ラーメン」（604.80円）、愛知県で親しまれている「名古屋名物 台湾ラーメン」（594円）、群馬県を代表する郷土料理の「群馬名物 おきりこみ」（572.40円）となっています。

期間は11月17日まで。全国のセブン‐イレブン店舗で販売中です。