【すき家】初登場「ローストビーフ丼」並盛890円、ニンニクやブラックペッパーを使った特製醤油ダレで

牛丼チェーン「すき家」は11月11日午前9時、全国の1,967店舗で「ローストビーフ丼」を発売する。価格は並盛890円(税込)。

自社製ローストビーフを使用した新メニュー。販売終了時期は未定。

〈商品概要(価格はすべて税込)〉

◆ローストビーフ丼

･並盛(890円)

･ごはん大盛(940円)

･特盛(1,490円)

･メガ(2,040円)

※一部店舗では価格が異なる。

すき家「ローストビーフ丼」並盛

今回発売する「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフをのせ、特製醤油ダレをかけたメニュー。別添えのたまごや西洋わさびを加えると、味わいの変化を楽しめる。

自社製ローストビーフは、低温で時間をかけて加熱することで、やわらかな食感に仕上げている。特製の醤油ダレは、刻みニンニクやブラックペッパーを使っており、ごはんやローストビーフと相性抜群だという。

ローストビーフをたくさん食べたい人に向け、大盛のごはんに並盛の3倍量の肉をのせた「ローストビーフ丼 メガ」(税込2,040円)も取りそろえる。

すき家「ローストビーフ丼」メガ

すき家は、「一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てます。旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した、至福の味わいをご堪能ください」としている。