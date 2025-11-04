【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 2−0 U-17モロッコ代表（日本時間11月3日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）

【映像】ファウル…？豪快なヘディング弾（リプレイあり）

U-17日本代表のDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）が、CKの流れからヘディングシュートでゴールネットを揺らす。しかし、ファール判定で取り消しとなり、解説やファンも騒然となった。

日本時間11月3日、U-17日本代表はU-17ワールドカップのグループB初戦でU-17モロッコ代表と対戦。元砂は3ー4ー2ー1システムの右CBとして先発出場し、ゴールレスで迎えた27分に190cmの長身を活かしてゴールを陥れる。

右CKを獲得した日本は、キッカーのMF瀬口大翔（神戸U-18）が右足でインスイングのボールを蹴り込む。このDFとGKの間を狙った鋭いクロスに元砂が反応し、頭で合わせてゴールネットを揺らした。

日本の先制かと思われたが、主審はすぐに笛を吹いて元砂のファウルを取りノーゴールに。この判定に納得がいかない元砂は、両手で「なぜ？」のジェスチャーをして不満を露わにしていた。

日本はビデオ判定を要求したが…

リプレイ映像を見てみると、GKシュアイブ・ベラルーシがキャッチできずに手を抜けたボールに、元砂が頭から突っ込んでいる。解説の名良橋晃氏も「これは正当ですよ。（ボールが）抜けてますよ。これはチャレンジしよう。だってキャッチしてなかったですよ」とFVS（VARに代わるリクエスト式のビデオ判定）での検証が必要だとの見方を示した。

実際、日本はこのシーンでチャレンジを行ったが、主審のレビュー結果は判定通りに元砂のファウル判定。そのまま幻のノーゴールとなった。

この判定には日本のサッカーファンの間で物議。SNSでは「元砂ー！かと思ったらファウルなのか？」「え？チャレンジ？これはゴールでしょ」「えっ？ファウルなの？」「元砂くんのどこがファウルなのかわからん…普通にゴールやん」「正当なヘディングに見えたので解説の名良橋さんも納得いってない」「嘘でしょ…」「あれファウル？キャッチミスやん」などの反響が目立った。

日本としては嫌な展開となったが、57分に瀬口、90＋8分にMF平島大悟（鹿島ユース）がゴール。大会初戦に2ー0で勝利している。なお、11月6日の第2戦で日本はニューカレドニアと対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

