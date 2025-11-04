WS優勝セレモニーでは英語でスピーチ

ドジャースの山本由伸投手は3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードとセレモニーに参加した。その後取材に応じ、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への思いについて言及。「一旦しっかり休んで、また練習頑張りたい」と語った。

ワールドシリーズで3勝を挙げMVPに輝いた山本はこの日、ドジャースタジアムでミゲル・ロハス内野手に呼ばれてマイクを渡され壇上へ。冒頭で「Buenas tardes!（こんにちは）」とスペイン語で挨拶。その後、「You know what?! Losing isn’t an option!（知ってる？ 負けるという選択肢はない！）」と、意訳されて話題になった言葉を自ら発言した。

最後の「ありがとう」以外全て英語のスピーチ。その後の取材で「結構緊張しましたよ」と笑顔を見せた。「練習はそんなにしてないです。去年、無茶振りされたので準備はしていました」と笑った。

来年3月には第6回WBCが開催される。山本は2023年の第5回大会にも参加し、決勝で米国を倒し世界一に輝いた。ワールドシリーズでは第6戦で6回1失点、中0日で第7戦にも救援登板し3勝目。「選手として大きい試合にでるのはやりがいを感じますし、今回は6戦目と7戦目、2日続けて投げるのはどうなるかの不安はあった。いつも以上に体へのプレッシャーはあった。そのぶん、喜びは大きいです」と振り返った。（Full-Count編集部）