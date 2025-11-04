優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。選手たちは2階建てバスに乗車。施された特別なラッピングにはひと際目立つ日本企業の名前があり、日本ファンの視線を釘付けにしていた。

抜群の存在感を放っていた。

「BACK-TO-BACK WORLD CHAMPIONS（2年連続世界王者）」と書かれたロゴなどがラッピングされた2階建てのバス。スポンサーの名前も記されているが、その中で日本人の視線を奪ったのは「Yakult」の6文字だった。

ドジャース公式Xが「もうすぐワールドシリーズパレードの時間」と記してバスの写真を投稿。乳酸菌飲料などを手がける日本の大手メーカー「ヤクルト」の企業名が一番目立つ角度で撮影されている。

日本のファンからは様々な声が寄せられた。

「ヤクルトが目立つな…」

「脳内補完でヤクルトがパレードしてるつもりで見たら幸せになれるか？」

「ヤクルト目立つなーｗｗ」

「Yakultのプリントが印象的だな〜」

ドジャースは1日（同2日）にカナダ・トロントで行われたブルージェイズとのWS第7戦に5-4で勝利。対戦成績を4勝3敗とし、2年連続の世界一に輝いた。MVPには3勝を挙げた山本由伸投手が選出された。



（THE ANSWER編集部）