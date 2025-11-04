ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。大谷翔平投手も笑顔で参加。バスに同乗した妻・真美子さんに撮影されるシーンもあり、仲睦まじい様子を見せた。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナインを、地元のファンが盛大に祝福した。大谷もファンに手を振って笑顔。途中、真美子さんにスマートフォンで撮影されるシーンもあり、レンズに向かって急に“真顔”になるシーンもあった。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継にも映った。大谷はインタビューにも応じ、「もちろん試合に勝つのも素晴らしいですし、こうやってパレードでみんなと喜べるのも何よりも素晴らしい経験になると思います」と語った。

移籍2年目ですでに2度の世界一。これが当たり前になるかと尋ねられると「もう3回目に向けて切り替えているので」と回答した。WSで3勝を挙げてMVPに輝いた山本由伸投手がトロフィーを掲げた場面については「素晴らしい瞬間だった。彼なしではここまで来れなかった。誇らしい。同じ日本人としてチームメートとして誇らしい」と感謝した。



