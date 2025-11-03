11月3日が最終日の無印良品週間。ヘビーユーザーが「絶対にまとめ買いしたい」というリストを大公開！ ムジラーのmakoさん、長谷由美子さん、あやのすけさんにおすすめアイテムを教えてもらいました。

大容量の化粧品をゲット！

makoさんのお買い物リスト

【写真】品ぎれになりがちな大人気チーク

・クリームチーズ \990 ・リップグロス ピンクベージュ \890 ・精油の香り ボディミルク ひのき＆ラベンダーの香り \1490 ・エイジングケア化粧水 \2290 ・ふっくらパイルフェイスタオル \490 ・メロンパン風ビスケット \120 ・そのまま調理できる くりかえし使える 仕切りカップ \350 ・ダメージリペア ヘアオイル \1190 ・紙製水切り袋 \299

「日常使いのコスメ・ケア用品は、この機会に大容量サイズをおトクにまとめ買い。おやつやキッチンの消耗品など、絶対に食べる・使うものも必ずゲットします」（makoさん）

●リピ買い！クリームチーク

無印良品週間には品ぎれになりがちな大人気のチーク。

「自然に色づき、ツヤ感のあるほっぺになります」

・クリームチーク ￥990

●気になる！ダメージリペア ヘアオイル

リニューアルした洗い流さないヘアオイル。

「冬場のパサパサになりやすい時季にぜひ使ってみたいです」

・ダメージリペア ヘアオイル ￥1190

家事グッズから食品ストックまで幅広く！

長谷川由美子さんのお買い物リスト

・交換用ヘッド ふつう 2個入り \290 ・野菜や果物の鮮度を保つ ポリエチレン袋 小 20枚 \399 ・薬用温感入浴剤 ラベンダー、レモングラス、ゆずの香り \690 ・マイルドオイルクレンジング \990 ・ふき取り化粧水 \1490 ・素材を生かしたカレー グリーン \350 ・ごはんにかける胡麻味噌坦々スープ \350 ・スチールタップ収納箱 フラップ式・ホワイトグレー \1690 ・ポリエチレン 水タンク 12L 蛇口付き \2490

「日用品や家事の必需品から、化粧品、食品ストックまで、いつも幅広く購入しています。試したい防災や収納グッズも10％オフなら気軽に買えますね」（長谷川由美子さん）

●リピ買い！交換用ヘッド ふつう 2個入り

歯ブラシはずっと無印良品のものを愛用。

「最近はヘッドだけ交換できるようになり、エコなのがうれしい」

・交換用ヘッド ふつう 2個入り ￥290

●気になる！ポリエチレン 水タンク 12L 蛇口付き

年々意識が高まり注目している防災グッズ。

「折りたたみもいいけど、しっかりしたタンクが欲しくて検討中」

・ポリエチレン 水タンク 12L 蛇口付き ￥2490

たくさん使う消耗品はおトクな期間に一気買い

あやのすけさんのお買い物リスト

・大袋 いちごのジャムパイ \399 ・世界のお菓子 ディアマン \290 ・浅型水切りネット \99 ・竹100％ティシューペーパー \199 ・ノンアルコール ウェットティシュー \99 ・発酵導入美容液（大容量） \3490 ・婦人 コットンペロタンクトップ \1490 ・かんたん調理 生姜焼きの素 \190 ・スペースを自由に調節できる フロントオープン キャリーケース（32L） \24900 ・ヌメ革 ミニトートバッグ \9990

「ティッシュやウエットティッシュ、水きりネットなどの消耗品は、質がよくてリーズナブル。このタイミングで一気に買っておくのがおトクです！」（あやのすけさん）

●リピ買い！大袋 いちごのジャムパイ

「私のごほうびお菓子。イチゴジャムの甘味と酸味が絶妙です。どこか懐かしい味わいで、パクパク食べられます」

・大袋 いちごのジャムパイ ￥399

●気になる！ヌメ革 ミニトートバッグ

しなやかなヌメ革のバッグ。

「色味がかわいく、シンプルでずっと使えそうだから、この機会にぜひ買いたいです」

・ヌメ革 ミニトートバッグ ￥9990

※ この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横×高さの順に表記しています。