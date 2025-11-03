またまだ驚かせてくれるメルセデス・ベンツ

2025年11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」でメルセデス・ベンツが、ミニバン「Vクラス」のコンセプトモデル「ビジョンV」を出展、多くの注目を集めていました。

【なんという異形シート！】これが「ビジョンV」の車内です（写真）

ビジョンVは2025年4月の上海モーターショーに先駆け「次世代の電動ラグジュアリーミニバン」として発表されました。

世界中の多くのメーカーが、カーボンニュートラルを目指し環境に優しい実用的なモビリティ開発を進める中、メルセデス・ベンツもまた「EVの新作」としてビジョンVを発表。それでいて、「今後は単なるクルマではなく、『移動するラグジュアリーラウンジ』としての新体験をユーザーに提供したい」としています。

もともと商用バンがベースのＶクラスを思い切りラグジュアリー路線へ振り切ったビジョンＶは、もしかしたらメルセデス・ベンツの長い歴史の中で、大きな転換を背負うようにも思います。

「動く空間」はテールランプでも全力アピール!?

外観は、2023年（日本では2024年10月から）の新型Vクラスで巨大化したフロントグリルに“立ったエンブレム”というスタイルを、さらに現代的に解釈したフロントが目を引きます。

メルセデス・ベンツ・ブランドには「Sensual Purity（官能的純粋性）」というデザイン哲学がありますが、これを強く示すのが波打つようなボディライン。特に顕著なのがサイドで、「このボディはどこが継ぎ目なのだ？」と戸惑うほどです。スピーカーのようにも見える窪んだ独特のホイールも、ボディラインに実にマッチしており、全く新しいベンツであることを示します。

車両後部は、450個以上のルーバーを使ったテールランプがハッチの周囲を覆うように配置されおり、これが“大きな口”のようにも見えます。後続車両や歩行者などに対し「走ってます！」「ブレーキ踏んでます！」と強く示すのと合わせて「移動するラグジュアリーラウンジ」としての存在感も与えています。

車内空間は宇宙船？クラブ？

さらにビジョンVのコンセプトを強く表現するのは、非日常空間を実現した車内空間です。



クリスタルホワイトを基調としており、まさに豪華な宇宙船のようです。何段ものクッションが分割されたリクライニングシート、42個のスピーカー、格納式の65インチシネマスクリーン、オリジナルのチェス、ゲーム用コントローラーなどを装備しています。前部・後部の間には明確な仕切り板があり、前部からは後部の様子が見えません。

様々なアンビエントライトで彩られたその空間は、高級クラブのダンスフロアから少し離れたラウンジのようなイメージも思い浮かびます。それが、「移動するラグジュアリーラウンジ」に対するメルセデス・ベンツの思い描くイメージなのかもしれません。

報道陣「あ然…」

このビジョンVに、多くの報道陣がビジョン熱い視線を寄せていましたが、見終わった大半の人たちが「……うーん」と口ごもって帰っていくのを目にしました。

ビジョンVの斬新性を前に、多くの人が「良いんだか悪いんだか、今はちょっとよくわからない」という感想を持ったのではないでしょうか。おそらくは一般ユーザーはもちろん、既存のベンツユーザーの間でも似たような感想を抱くのではないかと思います。

確かに斬新すぎる1台ですが、「次世代のメルセデス・ベンツはこうあるべきなのだ！」と強く示したのがビジョンVのようにも感じます。

ビジョンVはコンセプトモデルではなく、2026年に市販が決まっています。富裕層やVIPが想定されるとは思いますが、市販後、ビジョンVの評価はさらに明確に分かれるようにも感じました。