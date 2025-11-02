不倫をして幸せな気持ちに浸れるのは、当事者だけ。家族や友人など、多くの人を傷つけたり迷惑をかけたりする行為のため、不倫は決して許されることではありません。特に子どもが親の不倫を知ってしまうと、最悪な展開になるようで……？ 今回は、娘に不倫現場を見られた母親がすべて失って孤独になった話をご紹介いたします。

母親を名乗る資格がない

「子どもが成長するにつれ、夫との仲も悪くなり、パート先の上司と不倫してしまいました。不倫はいけないことだとわかっていたし、すぐに関係を終わらせるつもりだったけど、なかなかやめられずにいたある日のこと。パート終わりに、上司と仲良くしている現場を、娘に目撃されてしまいました。

まさか娘に不倫現場を見られるなんて思わなかったので、申し訳ないのと恥ずかしいのとで、どうしたらいいのかわからなくなりましたね……。それ以降、娘は私のことを軽蔑した目で見るようになったんです。そのため、夜に娘が出かけようとしたときに『最近派手な子たちと一緒にいるでしょ！』『その友達が男の子なら許さないわよ!?』と叱ったら、『それ、お母さんが言う？』と言われて、それ以上なにも言えませんでした。

母親が不倫していることを知っただけでもショックなはずなのに、不倫現場を見てトラウマになっただろうし、そんな私がなにを言っても説得力はないですよね……。夫とは離婚して、娘は大学進学を機に一人暮らしを始めたため、今は疎遠になっています」（体験者：40代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 子どもに不倫現場を見られたら、親子の関係は崩壊したも同然ですよね。親が道徳心のない人だとわかった以上、なにを言っても聞いてもらえなくなるのは仕方ありません。

