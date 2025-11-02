11月2日、俳優の寛一郎、坂東龍汰、歌舞伎俳優の片岡千之助の3人が人気トーク番組『ボクらの時代』（フジテレビ系）で共演した。現在公開中の『爆弾』で共演する3人だが、なかでも若手有望株として現在出演が増えている坂東龍汰への注目度は高い。

「プライベートでも親交があるという3人は、オフの過ごし方や好きな女性のタイプや将来の話など、普段テレビではなかなか明かさない本音を語り合い大いに盛り上がっていました。

番組の後半で、お互いの好きな女性のタイプの話になり、共演者の片岡さんから『麦わら帽子が似合う人が好きなのよ、この人』と指摘されると、坂東さんはこれに笑って答えていました。曰く、『芯の強さがあることは大前提なんだけど、それをアウトプットされると、怖くなっちゃうタイプ』『やさしさに包まれている人がいい』と自分について語っていました」（スポーツ紙記者）

2017年芸能界デビュー、同年10月期のドラマ『セトウツミ』（テレビ東京系）でドラマデビューを飾っている。

「そんな坂東さんを一躍有名にしたのが、2024年10月期放送の連続ドラマ『ライオンの隠れ家』（TBS系）です。この作品で自閉スペクトラム症の青年という難しい役を熱演し、SNS上では表情の変化や手先の動きなどが『迫真の演技だ』と話題になりました。板東さんはこの作品で、『第122回ザテレビジョンドラマアカデミー賞』の助演男優賞を受賞し、一躍演技派俳優として名を挙げました」（芸能記者）

SNSには、「青春だねえ〜」「仲良しさが見えていい」などと3人の雰囲気に好感が集まっている様子だ。一方、すでに“モテ男”として名の知れた坂東の恋愛観について「納得です」と評するのは、芸能記者だ。

「坂東さんには、“共演者キラー”の異名があります。アメリカ・ニューヨーク生まれの坂東さんはとてもフレンドリーで、男性でも女性でもすぐに友達になれるそうです。今回、一緒に番組出演した寛一郎さんと片岡さんを引き合わせたのも坂東さんなんだとか。

そんな彼ですが、当然女性にもモテモテ。2019年11月には、ドラマで共演した女優の玉城ティナさんとの交際を『文春オンライン』に報じられています。さらに2024年2月には、モデルでタレントの佐藤栞里さんとの合鍵半同棲を、同じく『週刊文春』にスクープされていました。記事によると、彼女がMCを務める人気バラエティ番組『1億人の大質問！？笑ってコラえて！』（日本テレビ系）での共演がきっかけだということです。そう言われてみると、確かにお二人とも“麦わら帽子”が似合いそうですよね（笑）。

ちなみに、永野芽郁さんの不倫が報じられた際には、彼が自身の公式Xで、永野さんの不倫に関する記事をリポストする“意味深行動”が注目されました。共演歴もある2人ですが、ファンの間では2人にも関係があったのではと憶測が飛び交いました。過去には、2人が使っていたスマホケースが酷似していることが指摘されましたが、当時永野さんは“匂わせ”を否定していました」（同前）

演技同様、坂東龍汰のプライベートからも目が離せない。