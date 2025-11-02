SKE48でチームSのリーダーを務める相川暖花（22）が、2日までにX（旧ツイッター）を更新。誕生日に多くのファンが集まったことに感謝を述べた。

相川は、握手会でレーンに並ぶファンがひとりもいなかったことをネタにしており、今年9月には「大人気アイドルグループのリーダーなのに握手会を開催したら自分だけファンがゼロ人だった人」として、テレビ朝日系バラエティー「激レアさんを連れてきた。」にも出演した。

しかし、11月1日に愛知県内で行われた握手会には、10月22日に22歳の誕生日を迎えた相川のために大勢のファンが集まったようだ。

「本日の握手会、ヲタクたくさん！！！」とXで報告し、「今日は今まで見た事ないぐらい大行列で、初めて会いに来てくださった方も沢山いて、ずっと応援してくれているファンの方々も相川レーンを見てびっくりしてました！ 嬉しいーーー！」と喜びを示した。

「これからも頑張ります！もっとみんなと夢叶えていきたい！！」と、「ほのの22歳のお誕生日おめでとう！」という横断幕を掲げたファンの集合写真をアップしている。