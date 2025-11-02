トヨタとホンダが「ポケモン」を展示!? 伝説の“ドラゴンタイプ”「ミライドン」「コライドン」がJMSにとびだしてきた！ めちゃリアル＆実寸大で「まばたき」も！ 超絶技巧2体の“誕生秘話”を聞いた

ホンモノの「ミライドン」と「コライドン」に会えた！

トヨタとホンダは2025年10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」で、メインプログラム「Tokyo Future Tour 2035」の共同ブースにおいて「トヨタミライドン」「ホンダコライドン」を展示しました。

一体どのようなものなのでしょうか。

「トヨタミライドン」と「ホンダコライドン」があらわれた！あなたはどうする？

【画像】超カッコいい！ これがトヨタとホンダの「伝説のポケモン」です！（71枚）

トヨタミライドンとは、トヨタの有志で構成されるトヨタ技術会とポケモン社の協力でつくりあげた、「ミライドン」形のモビリティです。2024年3月に世界初公開されました。

ミライドンは、2022年に発売されたゲーム「ポケットモンスター バイオレット」に登場する伝説のポケモンで、パラドックスポケモンに分類されます。タイプはでんき・ドラゴン。

性格は冷静沈着で、表情も変えないクールなポケモンですが、「ハドロンエンジン」や「イナズマドライブ」といった特性や特殊技を使え、さらに状況に応じて姿を変えることができます。

「リミテッドモード」では4足歩行、「ドライブモード」では二輪車のような形態に変化し、主人公をいろいろな場所へ連れて行ってくれます。

トヨタ技術会では2023年度に実施した「ミライモビリティ」に関する検討で、豊田市の小学生が描いたミライドンが目に留まったといいます。

それを見て、「友達のように意思疎通ができて、しかも、その背に乗って楽しく移動ができる」という子どもたちの夢を具現化できることから、ポケモンやその他協力会社と協働して「トヨタミライドンプロジェクト」がスタートしました。

トヨタミライドンのサイズ（ドライブモード／リミテッドモード）は体長3150mm／4650mm×幅1750mm×高さ1900mm／2300mm。重さは250kgから280kgで、ポケモンの公式情報とほぼ同一です。

4足で歩けるリミテッドモードと人を乗せて走れるドライブモードを使え、人と同じように時速2〜3kmで動くことができるそうで、パープルのツヤ感は生き物のようなマットな質感で、実物のミライドンをそのまま見ているかのようです。

トヨタの担当者は以下のように話しています。

「（トヨタの）クルマの技術としてはモーターや塗装などで自社の技術が使われていますが、実際にはロボットに近いというか、要素要素でクルマづくりの技術が活きています。

開発者はみんなポケモンが大好きです。ちょうど30代前半から後半のメンバーが中心となっていて、小学校のころに初代（ポケットモンスター）をプレイしていた世代です。

何か好きなものをつくりたいとなったときに、『じゃあこれを作るか』となりました。ポケモンさんも、『こんなものをつくるのか』と驚いていたようですが、粋なはからいで『ライセンスもいいですから作っちゃってください』と（プロジェクトが）進みました。

ただしメンバーはそんな簡単につくっていいと言ってもらえると思わなかったので、ドキドキしながら慎重にすすめました」

そして、これに感化されたのがホンダでした。

二輪・パワープロダクツ事業部や先進技術研究所などから約40名の有志を集め「ホンダコライドンプロジェクト」を遂行。そして2025年3月に誕生したのが「コライドン」形のモビリティ、ホンダコライドンです。

コライドンも「ポケットモンスター スカーレット」に登場する伝説のポケモンで、パラドックスポケモンに分類されます。タイプはかくとう・ドラゴン。

「ひひいろのこどう」や「アクセルブレイク」「かんぜんけいたい」などの特性や強烈な技を持ちますが、気まぐれで好奇心も強く、人間にじゃれるというお茶目な一面ももちます。

ホンダコライドンでは、ホンダ独自の二輪の技術や「アシモ」で培った姿勢安定技術を採用し、自立走行が可能な二輪の姿となっています。首や口の動き、まばたきも可能で、コライドンがそのままゲームの画面から出てきたような迫力です。

「メンバーはほとんど有志でやっていまして、『コレ作りたい人！』で集めました。そうしたら案の定、かなり好きな方が集まって、熱量が凄い方ばかりでした。『やりたいやりたい！』『こうすべきだ！』のような開発になって、すごく面白かったです。

30代から40代の、初代をプレイしていた人が中心です。

骨格などの設計は比較的スムーズだったのですが、電装と制御がとても難産で…。バイクのような見た目ですが、車輪のついたアシモだと考えてもらえるとわかりやすいかと思います。

ただし、これ（ホンダコライドン）でどんな形でも自律制御ができるとわかり、ノウハウにつながりました。少しトリッキーな動きになっても、問題なく安定するのではないかと自信につながりました」

※ ※ ※

JMS2025の「Tokyo Future Tour 2035」内のブースでは、トヨタミライドンとホンダコライドンが並べて展示してあり、「夢のポケモン」2体に直接触れ合うことができます。さらにまたがり体験もでき、まるで自分がポケモンのトレーナーになったような気分を味わうことができます。

Tokyo Future Tour 2035は東京ビッグサイトの西ホールで開催されています。