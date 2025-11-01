間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」第４話が１日、放送された。

【以下ネタバレあり】

ラスト５分に情報量が多すぎる激動の展開。小学校時代の同級生が次々に襲われる連続殺人事件の標的となった６人。高木将（＝キング、間宮祥太朗）らが最後の１人羽立太輔（＝ちょんまげ、森優作）と再会した。

小学校時代に６人が集まりテレビゲームでボンバーマンをしている回想シーンが流れたが、仲間に入れてもらえたちょんまげの右後方に、もう１人ソファーに座っており、右手と右ひざが映りこんでいた。服装から男子のようにも見えたが…。

ネットも反応。「ボンバーマンやってる回想シーンでちょんまげのうしろにひとりいるんだ。６人以外にもうひとりいるんだ。誰？」「ボンバーマンしてるときに手だけ一瞬見えて、怖かった」「回想シーンでもう１人の手がみえた瞬間確信した」「ゲームにもう１人いたことが何故思い出せないのだろう？」「ちょんまげの隣のソファーのところに誰かの右手あったよね？え、７人？」「もう１人の足写ってるの見えた瞬間怖くて勝手に涙出てきたｗ」「チョンマゲの後ろにもう１人」「隣に誰かもう１人いる。７人グループって事か。どの子の復讐じゃなくて、その忘れられてる１人が犯人？」との反応が投稿された。