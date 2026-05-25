札幌・中央警察署は2026年5月24日、札幌市北区の解体業の男（25）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は5月24日午後4時50分ごろ、札幌市中央区の路上に駐車した車内で、交際中の女性（10代後半）の腹部にバッグを押し付ける暴行を加えた疑いがもたれています。女性にけがはありません。5月24日午後5時ごろ、女性から「彼氏に殴られた」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は運転席から後部座席に座る女性が抱えてい